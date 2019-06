Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 27 de junio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 27 de junio de 2019 desde Palacio Nacional, donde fue cuestionado sobre la violencia en la Ciudad de México y dijo que durante mucho tiempo estuvo bajo control y hubo tendencia a la baja en los delitos durante más de diez años. Agregó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está haciendo un gran trabajo, pero confirmó que sí habrá despliegue de la Guardia Nacional en toda la CDMX porque “hace falta más presencia de elementos y de protección a los ciudadanos de la capital”.

Te recomendamos: AMLO confirma que entrará la Guardia Nacional a la CDMX

Respecto a su mudanza a Palacio Nacional, AMLO dijo que vivirá en un departamento muy reducido que existía desde la Presidencia de Felipe Calderón y no se restringirá la entrada a ninguna zona del inmueble.

Me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del Palacio, no, no, no, nada de eso”. Sobre el jardín, dijo “que se están cuidando los espacios, pero no para volverlos exclusivos”.

Cuestionado sobre los autos que usa para trasladarse, AMLO dijo que solo usa los autos modelo Jetta y cuando sale a otros estados usa camionetas porque son más fuertes para ese tipo de viajes. Señaló que no sabe cuántas son y a nombre de quién están, pero que se hará pública esa información.

López Obrador también se refirió a los contratos de los gasoductos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reiteró que “si esos contratos si aplican tal cual, se terminaría de quebrar la Comisión Federal de Electricidad”. Explicó que por eso se exhortó a las empresas para renegociar los términos acordados y resolver el conflicto a través de la conciliación. Respecto al mensaje del embajador de Canadá, Pierre Alarie, difundido en Twitter, AMLO dijo que respeta al diplomático, pero su Gobierno debe defender los bienes y los intereses del pueblo de México.

Reveló que, en el marco de la negociación por el tratado de libre comercio para Nortemaérica, Donald Trump fue quien aceptó modificar el capítulo energético y por eso respeta al presidente de Estados Unidos.

Un reportero denunció que Jorge Gage, coordinador federal del programa de fertilizantes, no ha ido en casi un mes a Guerrero y los insumos no han llegado a la entidad. AMLO respondió que ayer ya informó sobre el tema e insistió este jueves en que sí están trabajando. Dijo que el 15 de julio se termina de entregar el fertilizante en Guerrero.

AMLO declaró que no habrá demora en la entrega de medicamentos, al ser cuestionado sobre una nueva cancelación de las licitaciones. Dijo que era un negocio y lo equiparó al tema del sargazo. Señaló que los gobernantes fueron capaces de declarar emergencias para activar los recursos del Fonden, que era un barril sin fondo. Explicó que, con el Fonden, no se licitaba nada.

Dijo que Carlos Loret de Mola denunció en su columna que el Gobierno contrataría una empresa para atender el sargazo “y que era un gran negocio”. Entonces, dijo, ahí se decidió que iba la Secretaría de Marina porque había tranza. Señaló que la corrupción es una enfermedad y hacen falta cursos, talleres o sesiones de terapia para curarla.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 27 de junio 2019 (YouTube)

Sobre las cifras que maneja Estados Unidos sobre el flujo de migrantes, AMLO dijo que México recibió datos de la administración Trump, pero tiene sus propias cifras. Admitió que el tránsito de migrantes sí aumentó.

Sí creció (…) al doble, en términos generales. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Centroamérica. La mayor parte de la migración se produce, se genera, en Centroamérica, y en particular en Honduras, es el país que tiene más migración”.

El presidente de México negó que se hayan desplegado agentes estadounidenses en territorio mexicano y aseguró que ni siquiera se trató el tema durante las negociaciones con Estados Unidos. Reveló que la carta que envió a la cumbre del G20 se centra en migración.

Mencionó que el Senado discute la Ley de Austeridad y la oposición le quiere hacer cambios. Dijo que brincaron porque se propone que los funcionarios públicos tengan veto de unirse a empresas privadas vinculadas a sus cargos públicos. Afirmó que todos los funcionarios del periodo neoliberal y hasta presidente salieron del Gobierno a la iniciativa privada, con toda la información. Recordó que una petrolera se llevó al que trabajó en Pemex Exploración.

Vienen las rondas y ese director de la empresa privada, antes funcionario, sabía dónde estaban las reservas y de pura casualidad le atina. Y el contrato va dirigido a un área donde hay petróleo. Es información reservada que se utiliza con otros propósitos. No se puede, eso se tiene que terminar”.

Cuestionado sobre la presunta evangelización a través de la Cartilla Moral, AMLO dijo que espera que así se haga “y ojalá y todos hagamos lo mismo, ¿por qué no?”. Afirmó que no es ninguna violación del Estado laico y aclaró que, en esencia, no hay una religión oficial o predilecta, “que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o a no creer”.

Un reportero denunció que los agremiados que venden billetes de la Lotería Nacional deben cumplir una cuota de venta de hasta 100 mil pesos para poder tener servicio médico y de esa cuota solo se quedan con 5 o 6 mil pesos al mes. Dijo que hay unas pocas personas que concentran las concesiones de la Lotería Nacional: Alfonso Navarrete Prida, Horacio Balboa, Víctor Almaguer, Jorge Gutiérrez Barrios y Miguel Aceves, y que ellos se llevan la mayor tajada de la venta de los boletos.

AMLO anunció que Lotería Nacional se fusionará con Pronósticos Deportivos y anunció que pedirá a Ernesto Prieto, director de la Lotería, presentar el plan y tomar en cuenta la denuncia para apoyar a los billeteros. Dijo que si hay irregularidades en las concesiones, deberán cancelarse.

El presidente adelantó que al término de la conferencia, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), rendirá un informe sobre las actividades de ese organismo.

Con información de redes sociales AMLO

MLV