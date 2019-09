Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 26 septiembre de 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 26 de septiembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde refirió que se ha reunido varias veces con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, hace cinco años. El presidente salió a la conferencia usando una playera gris con la leyenda ‘AYOTZINAPA 5 AÑOS YO CON LA VERDAD’ y refirió que fue una promesa que hizo a los familiares de los estudiantes.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, rindió un informe sobre el avance en la investigación del caso. Cuestionado sobre delitos de lesa humanidad, Encinas dijo que son delitos de carácter imprescriptible y deben ser juzgados. También dijo que las denuncias de tortura contra algunos detenidos ya forman parte de la investigación.

El funcionario de Segob dijo que el caso de los normalistas es paradigmático.

Respecto a los implicados en el caso Ayotzinapa, detenidos en Estados Unidos, dijo que no hay posibilidad de que salgan libres, sino que se redefine su papel en los juicios porque podrían ser catalogados como testigos protegidos.

Cuestionado sobre la legalización de la amapola, Encinas dijo que es un tema que ya se discute por legisladores.

También en la conferencia, Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Ayotzinapa, reveló que emitirá nuevos citatorios que incluyen al exprocurador Jesús Murillo Karam y destacó que el propio exfuncionario ha expresado su disposición a presentarse para rendir su declaración.

También serán citados exfuncionarios que hayan incurrido en omisiones durante la investigación del caso Iguala, dijo.

Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno está comprometido con el rescate de la industria eléctrica y petrolera. Ante señalamientos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo que si hay indicios se debe denunciar e investigar.

También se refirió a la política de privatizaciones y dijo que eso se detuvo. Afirmó que su Gobierno respeta los contratos suscritos con anterioridad porque quieren actuar de forma responsable, pero ya no se harán contratos de bienes públicos, “privatizar”.

Durante la conferencia, presentó la carta de Adolfo López Mateos sobre la nacionalización de la industria eléctrica, que fue leída por Jesús Ramírez Cuevas.

Sobre la reforma educativa, AMLO dijo que la aprobación en el Congreso es un avance y dijo que siempre hay oposición. Reiteró que la anterior reforma era parte de las llamas ‘reformas estructurales’ y que la agenda aplicada en México durante 30 años o más venía del extranjero.

Respecto a la revocación del mandato, el presidente señaló que es fundamental para la democracia que los ciudadanos decidan si quieren retirar a algún funcionario. Dijo que los opositores no aceptaron que fuera el 21 de marzo y que él no se opone a que la consulta sea organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

No tiene por qué el pueblo soportar por tanto tiempo a una mala autoridad (…) ¿que a los tres (años) no sabe si sirve o no sirve? Por qué darle más tiempo”.