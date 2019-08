Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 26 agosto 2019

Sigue la transmisión en vivo de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este 26 de agosto de 2019, donde garantizó qué, continuará la educación mixta.

Son mucho más las escuelas públicas que las particulares, muchos más los estudiantes de escuelas públicas que de escuelas particulares. Sin embargo, nosotros vamos a mantener el mismo sistema de educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares sin hacer a un lado la educación privada”.

El mandatario señaló que se tiene que garantizar el derecho a la educación que implica también a los padres de familia que tienen la posibilidad de pagar colegiaturas y escuelas privadas.

Nunca ha habido problemas y continuará esta enseñanza mixta, esta educación mixta con la obligación del estado de garantizar la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares”, señaló.

En tanto, Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), felicitó a los profesores de México por capacitarse para el nuevo curso escolar.

En la conferencia matutina del presidente López Obrador detalló que más de 25.4 millones de alumnos de educación básica iniciarán este lunes el nuevo ciclo escolar 2019-20.

Comentó que se distribuyeron 176 millones de libros de texto gratuito y que por primera vez, ya están todos los libros de texto gratuito en formato digital y se pueden consultar en libros.conaliteg.gob.mx.

Cuenta con becas el 30 por ciento de estudiantes este año: AMLO

Este año, de todos los estudiantes, incluyendo nivel medio superior y superior, el 30 por ciento tiene acceso a una beca, lo que significa una inversión de 60 mil millones de pesos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, aseguró que lo anterior obedece al compromiso de apoyar a la educación sin demagogia, toda vez que la educación es la base de desarrollo del país “y eso es lo que nos va a permitir no solo mejores condiciones de vida sino también hacer plena nuestras libertades”.

El mandatario López Obrador señaló que desearía que todos los que hoy inician este nuevo ciclo escolar tengan su beca, pero no puede hacerlo por ahora, solo serán 10 millones de becas las que se otorguen.

No podemos hacerlo por ahora, no lo descarto, porque yo quiero que se apoye la educación sin demagogia. La educación es la base del desarrollo, es lo que nos va a permitir no solo mejores condiciones de vida, sino también hacer plena nuestras libertades que podamos ejercer a plenitud nuestras libertades, entonces este año de todos los estudiantes en total, alrededor de, incluyendo el nivel medio y superior, serán 10 millones con becas. Estamos hablando como del 30%, nunca en la historia de México se habían destinado tantos recursos para tener una idea esto significa una inversión de 60 mil millones de pesos”.

¿Cómo se otorgan las becas?

López Obrador explicó que en lo que es educación básica, el criterio para entregar la beca, será a estudiantes pobres.

La preferencia es a los más pobres. Los que viven en comunidades indígenas, en colonias populares pobres son los que tiene prioridad para estas becas, los más pobres, en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria”.

En el nivel medio superior, señaló que se les otorgará a todos los estudiantes de educación pública, estudiantes de escuelas particulares, hay esa demanda, porque hay muchos jóvenes que estudian en universidades particulares porque no tienen otra opción y requieren de la beca, pero se está considerando, son 4 millones aproximadamente

Y luego están los estudiantes de nivel superior, que son 300 mil ahí también es a estudiantes pobres, son 2 mil 400 pesos mensuales de becas, esa es a forma en que se está entregando estos apoyos”

El presidente enfatizó que el programa de becas se irá ampliando para que se cubra cada vez más, estudiantes tengan más becas y no abandonen la escuela.

Porque muchos no terminan. La deserción escolar tiene que ver con la pobreza, con el que no tiene para ir a la escuela, la gente más humilde más pobre. Ya tenemos el modelo ahora lo que necesitamos es segur ahorrando aunque no les guste a algunos, tiene que haber austeridad, no relajar la disciplina, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

No se usará al Ejército y la Marina para reprimir al pueblo

Al responder sobre el señalamiento de la Arquidiócesis de México, sobre qué el Gobierno federal tiene una ‘mano blandengue’ ante la violencia.

El mandatario insistió en que no es partidario de la Ley del Talión y lamentó los índices de violencia en el país.

Es muy lamentable lo que ha venido sucediendo en el país sobre violencia, asesinato y desaparecidos de cuerpos no identificados, nosotros recibimos el gobierno con más de 26 mil cuerpos no identificados en el Semefo, en lugares y estamos dando atención especial a este lamentable asunto, 26 mil cuerpos no identificados”

En su editorial Desde la Fe, la Iglesia católica llamó a no utilizar métodos que toleren y fomenten la impunidad contra la violencia, al tiempo que señaló que “actuar no es sinónimo de reprimir”, sino garantizar la paz, defender los derechos y la seguridad de todos.

Destacó que no se utilizará al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Segob está haciendo trabajaos con escoliastas para tomar acuerdo todo esto de conformidad con las víctimas

Es una herencia lamentable. No vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas con el uso de la fuerza, no van a ver racias, no van a ver masacres, no se va a utilizar al Ejercito ni a la Marina para reprimir al pueblo y como se dice ahora, existe un nuevo paradigma en materia de seguridad pública”.

Se ha logrado disminución en incidencia delictiva en CDMX

El mandatario al ser cuestionado sobre los feminicidios y violencia en contra de las mujeres en México, el mandatario destacó la labor de Claudia Sheinbaum al frente en la CDMX.

Desde que Claudia tomó posesión de la jefatura de Gobierno en la CDMX, había muchos homicidios en la ciudad en general. Era una situación muy preocupante y ha logrado una disminución en la incidencia delictiva en la ciudad, entonces le tenemos toda la confianza, ella trabaja todos los días desde muy temprano en este tema que preocupaba mucho a los ciudadanos y en especial a las mujeres”.

