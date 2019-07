Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 25 de julio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 25 de julio de 2019 desde Palacio Nacional, donde anunció que un rancho confiscado, que no se vendió en una de las subastas de la 4T, se entregará al gobierno de Naucalpan para construir una escuela. Adelantó que los recursos de la siguiente subasta serán para comunidades de Colima, donde los caminos están en muy mal estado.

Te recomendamos: AMLO dona a Naucalpan rancho confiscado al crimen organizado para construir universidad

Adelantó que se está haciendo una investigación para saber el destino del dinero confiscado al empresario Zhenli Ye Gon “y se va a informar, y no hay propósito de persecución”. Además, adelantó que la casa del empresario será subastada.

AMLO firmó ante notario su compromiso de no reelección y añadió el compromiso de no corrupción.

Vamos a firmar ante notario o se va a certificar lo del escrito, para que públicamente vuelva a quedar de manifiesto que no es mi propósito la reelección. Aclarar que no solo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación del mandato” en 2021.

El presidente dijo que ya envió la iniciativa de reforma constitucional para aprobar la revocación del mandato y acusó a los conservadores de paralizar la propuesta. También dijo que busca la reforma para la simplificación de las consultas ciudadanas.

López Obrador también lamentó el accidente de helicóptero en el que murieron José Martín Godoy, secretario de Seguridad Pública de Michoacán; Germán Ortega, director del Seguro Popular en la misma entidad; y los dos pilotos.

Cuestionado sobre la posible desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dijo que no se descarta, porque se abusó con la creación de instituciones autónomas. Consideró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) podría cumplir con las funciones del Coneval.

Respecto a la prensa, AMLO dijo que se requiere que sea crítica y que esté alejada del poder político y del poder económico. Se refirió a los conservadores y dijo que hacen campañas de desprestigio contra opositores. Puso como ejemplo a Jeremy Corbyn, en Reino Unido, que es acusado de ser racista.

Lo tienen bajo un golpeteo permanente los medios conservadores”.

Sobre la supuesta baja calidad de las gasolinas en el norte de México, AMLO dijo que se rendirá un informe más adelante. Dijo que los consumidores eran engañados y compraban marcas extranjeras, pero la gasolina en realidad era de Pemex. Destacó que la refinación de gasolinas ha crecido.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 25 de julio 2019 (YouTube)

Después de referirse a las gasolinas, el presidente de México destacó que el peso mexicano ha sido la divisa que mayor recuperación ha registrado frente al dólar estadounidense. Y mostró una gráfica que comprende el periodo del 30 de noviembre de 2018 al 22 de julio de 2019.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 25 de julio 2019 (YouTube)

Respecto a la demanda de Transcanada en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), refrendó la disposición del Gobierno para lograr un acuerdo, pero exhortó a que no se tomen decisiones con base en declaraciones de Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda.

No vamos a permitir que saqueen la Hacienda pública, que roben”.

Precisó que no hay ruptura, pero cuestionó la nueva demanda durante el diálogo y adelantó que México podrá ir a tribunales con apego a la ley. Aclaró que, si no hay acuerdo, los ductos no serán expropiados y México no se va a quedar sin luz o sin gas.

Con información de redes sociales AMLO

MLV