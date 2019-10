Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 24 de octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 24 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional, donde reveló que hay acuerdos de la Secretaría de Hacienda con organismos financieros y bancos para contratar a agencias calificadoras que puedan evaluar el desempeño económico del Gobierno. Dijo que deben ser contratadas al menos dos y se pagan esos servicios.

Nosotros tenemos contratos con tres, o sea que podríamos ahorrarnos lo que cuesta pagarle a una. Pero no lo hacemos, ni lo vamos a hacer, porque no queremos que se piense que estamos castigando o tomando represalias contra calificadoras. Sería muy mal mensaje para los mercados financieros”.

Cuestionado sobre declaraciones de un funcionario estadounidense sobre la estrategia contra el narco en México, López Obrador se refirió a la soberanía y puso como ejemplo que no puede condenar la política de venta de armas en Estados Unidos. Dijo que cada país tiene su independencia, pero sí es importante buscar la cooperación, pero no situarse como jueces.

Señaló que la opinión del presidente Donald Trump ha sido de respeto hacia México.

Cuestionado sobre la caída del 10 por ciento en la industria de la construcción, el presidente dijo que están trabajando en el Plan de Infraestructura, pero eso lleva tiempo. Aclaró, sin embargo, que ya están empezando obras que generan empleos, como caminos de concreto y obras de reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos del 2017.

Señaló que habrá más de 170 zonas de trabajo, por reconstrucción, y más de 50 caminos en Oaxaca, en una primera etapa. Además, ya se resolvieron los amparos para poder construir el aeropuerto de Santa Lucía y esa es obra pública. Añadió que están esperando el estudio de ingeniería básica para licitar el Tren Maya y habrá construcción de viviendas y autopistas en el marco del plan de inversión de la iniciativa privada, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Carso, entre otros.

Respecto a la incautación de inmuebles de Rafael Caro Quintero, el presidente dijo que existen convenios que reglamentan esas acciones. Señaló que se va a procurar que todos estos bienes se queden en México y que, en todos los casos, se van a emprender juicios para que los recursos no se fuguen del país y vayan al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Sobre los tiempos que queda incomunicado durante sus giras y qué pasará si en esos periodos se requiere que tome una decisión, declaró que tiene un teléfono normal que usa en lugares donde hay conectividad, pero también tiene un teléfono satelital para mantener una comunicación permanente. Además, precisó que hay políticas definidas y estrategias. Puso como ejemplo la seguridad y dijo que hay un plan trazado, incluido en el Plan de Desarrollo.

Dijo que el Plan de Desarrollo explica cómo se actuó en Culiacán y precisó que el día del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, ya estaban juntos el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval.

Sobre el reporte publicado por ‘Reforma’, de que el hermano de AMLO promovió que 21 alcaldes en Chiapas se enlisten en Morena, el presidente dijo que “suelen distorsionar las cosas” y se pronunció en contra del nepotismo y el amiguismo.

Lo que se me hace una exageración y ojalá y se verifique, es asegurar de que se ofrece que no van a haber auditorías a quienes participen en Morena. Como que pinta para calumnia”, dijo.

Añadió que los conservadores y sus medios inventan cosas y pidió serenarse y actuar con objetividad, profesionalismo y respeto a los lectores y ciudadanos.

López Obrador aseguró que nadie de su familia, ningún familiar, nadie vinculado a él, ni amigos, pueden cometer ningún acto ilícito en nombre del presidente.

Sobre la Medalla Belisario Domínfguez, AMLO dijo que se llenó de sentimiento por el homenaje a Rosario Ibarra de Piedra. Consideró que es lo más cercano a lo que representó y todavía representa el senador de Chiapas, porque la activista lo merece más que nadie, por la lucha por encontrar a su hijo y la unión con otras madres, defender los derechos humanos de manera incansable.

AMLO dijo que el modelo neoliberal que promovió aumentos provocó escenarios como el que se vio en Ecuador, donde ya echaron atrás el aumento a la gasolina.

El presidente dijo que un personaje en México, sin mencionar su nombre, propuso al gobierno anterior que elevara los precios de la gasolina, y se hizo. Explicó que se pensaba que ese aumento abonaría al presupuesto.

En Ecuador, dijo, se dio marcha atrás a la medida y el caso de Chile es similar, por aumentos. Destacó que Sebastián Piñera hasta ofreció disculpas. Dijo que los organismos internacionales deben cooperar y no obligar a los gobiernos a imponer políticas antipopulares.

López Obrador reveló que había pensado en realizar un acto por su primer año de Gobierno, en el patio central de Palacio Nacional, pero como ve las cosas y considerando que México va bien, podría ser en el Zócalo de la Ciudad de México, para no abandonar la comunicación con la gente.

No sería un informe, pero no van a faltar los músicos (…) pueden haber bandas, música del país. No cuesta porque ayudan mucho los músicos”.