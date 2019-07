Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 24 de julio de 2019 desde Palacio Nacional, donde fijó su postura sobre la polémica en Baja California por la ampliación del plazo para la Gubernatura. Dijo que la medida fue aprobada por todos los partidos en el Congreso local, “empezando por el PAN” y consideró que es un doble discurso protestar contra la medida dentro del partido que la votó.

Lo que quisiera es que no me involucraran (…) buscan echarme la culpa de todo. No tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes”.

Durante la conferencia de este miércoles, AMLO mostró a la prensa el documento donde se compromete a no reelegirse, dijo que ya está firmado y proyectó la hoja con la rúbrica. Aseguró que lo va a certificar ante notario público y leyó el texto: reiteró que no intenta perpetuarse en el cargo porque sería ir en contra de la Constitución y traicionar sus principios.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 24 de julio 2019 (YouTube)

Cuestionado sobre el reporte de que hay migrantes que esperan asilo en Estados Unidos, concentrados en malas condiciones, el presidente López Obrador declaró que México sigue trabajando para apoyar el desarrollo en Centroamérica y evitar la migración forzada. Adelantó que se reunirá este sábado con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Minatitlán, Veracruz.

Asoció el tema de la migración con la ratificación del T-MEC (el tratado comercial firmado por México, Canadá y Estados Unidos) y afirmó que ese acuerdo beneficiará las condiciones de vida y apoyará la lucha contra la migración forzada.

Respecto a las plazas de choferes asignados a funcionarios públicos en administraciones pasadas, AMLO dijo que se respetarán las plazas de los trabajadores. Refirió que las que sí van a desaparecer serán las Direcciones Adjuntas, pero señaló que hay mucha oposición. Consideró que es una burocracia innecesaria que cuesta mucho al pueblo de México.

Sobre el caso de Juan Collado y la vinculación de varios expresidentes a Caja Libertad, AMLO señaló que cuando se modifique el Artículo 35 de la Constitución se haría una consulta, pero él es partidario del punto final, de no ver hacia atrás, sino hacia adelante. Dijo que si hay denuncias, el Ejecutivo apoyará darles curso, pero la que actuará será la Fiscalía General de la República (FGR).

Confirmó que ya está constituida la filial Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, para llevar el servicio de internet a todos los pueblos de México. Explicó que el primer paso fue crear la empresa y el segundo paso será solicitar la concesión, que está pendiente porque están de vacaciones en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); adelantó que se solicitará posiblemente la próxima semana.

AMLO también se refirió a los avances en la rehabilitación de la infraestructura petrolera y dijo que ha aumentado la producción de gasolinas, porque las refinerías han sido intervenidos para aumentar su capacidad. Dijo que este año se autorizaron 12 mil 500 mdp para las seis refinerías y será el mismo monto en 2020. Reiteró que el objetivo es lograr la autosuficiencia en producción de gasolinas.

También en la conferencia de prensa, Leticia Ramírez Amaya, directora de la Oficina de Atención en Palacio Nacional, reveló que han recibido a 70 mil personas, un promedio de 450 personas diarias. Además, se ha presentado un promedio de casi 600 grupos, 5 por día.

La funcionaria declaró que dan prioridad a los reclamos relativos a problemas de salud y préstamos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Leticia Ramírez afirma que la atención al público e Palacio Nacional da prioridad a salud y quejas contra Infonavit (YouTube)

Ante la denuncia de un reportero sobre encarcelamientos arbitrarios, AMLO anunció que planea enviar una iniciativa al Congreso para conceder indultos y sacar a muchas personas de las cárceles, porque muchos casos fueron fabricados con Ministerios Públicos “de consigna”.

Cuestionado sobre los rumores de renuncia de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que él está muy contento con el trabajo de la funcionaria y que ella tiene mucha experiencia con la impartición de justicia. La calificó como una persona trabajadora y con convicciones.

Estamos muy contentos con ella (…) no queremos que se vaya. No es como otros casos, en donde sí nos gustaría (…) los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la cuarta transformación (..) en un acto de honestidad deberían de decir ya me voy (…) Y no son trabajadores de base”.