Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 23 de julio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 23 de julio de 2019 desde Palacio Nacional, donde confirmó que ya está en la fase final el proceso de venta del avión presidencial. Dijo que hay 6 propuestas y la Organización de Naciones Unidas (ONU) está acompañando esa operación, para decidir sobre la mejor oferta. Aseguró que podría resolverse esta semana.

Cuestionado sobre el repunte de los homicidios en Tijuana, admitió que la violencia en Baja California sí se concentra en esa ciudad y por eso se activó una operación especial de seguridad. Dijo que tiene informes de que ayer se registraron dos homicidios.

El presidente dijo que los homicidios sí tienen mucho que ver con el crimen organizado. Aseguró que, aunque no se han reducido los homicidios, sí se ha reducido el robo de vehículos.

Sobre el caso Carlos Romero Deschamps y si Arturo Alcalde es su abogado, AMLO dijo que “a reserva de comprobarlo” cree que Alcalde, padre de la actual secretaria del Trabajo, no es abogado del líder sindical. Declaró que no quiere ser impreciso como ayer, que dijo que no hay denuncia por el caso Fertinal, pero sí existe.

No creo que sea el abogado, lo que sí les puedo decir es que ya no se permiten privilegios para nadie, se acabó la impunidad”.

AMLO también se refirió a la investigación que reporta ‘Reforma’ en contra de Carlos Romero Deschamps, dijo que no tiene información, pero dijo que instruyó que “todo lo que implique un delito, se denuncie, sea quien sea”.

Respecto a la corrupción en prisiones estatales, el presidente de México señaló que detectaron irregularidades en el manejo de los servicios de alimentos y ya trabajan para combatir esas conductas. Recordó que cuando fue jefe de Gobierno de la CDMX tuvo que hacer dos reclusorios y le molestaba el tema del encierro humano, pero había sobrepoblación en las cárceles locales. Destacó que su modelo se orienta hacia la prevención en todo y refirió la campaña contra el consumo de drogas.

Cuestionado sobre el infarto que tuvo, AMLO dijo que ya está bien, pero que por eso le interesa salvar vidas de pacientes con infarto en el sistema de salud pública. Señaló que él tuvo suerte de sufrir su infarto en la CDMX, a 15 minutos de un hospital y por eso lo puede contar.

Estoy muy bien, entonces, al cien. Yo tengo el compromiso de entregarme, de consagrarme a esta causa, mientras viva. Un poco mi angustia, mi ansia, es el tiempo, porque no me voy reelegir (…) ya no son seis años, yo no voy a terminar a finales de novimebre (…) del 24, yo termino a finales de septiembre, pero eso es poco”.