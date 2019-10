Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 21 de octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 21 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional, donde dijo que ya terminó su gira por hospitales del IMSS Bienestar y, como cada semana, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dio a conocer ‘Quién es quién en los precios de los combustibles’ y entregó a Orsan y Lagas el reconocimiento por el mejor servicio y los mejores precios entre las estaciones de servicio calificadas los últimos 6 meses.

Instituto de Salud para el Bienestar

Durante la conferencia, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, rindió un informe sobre el Sistema Nacional de Salud. Dijo que hay diferencias entre las instituciones, en cuanto a número de instalaciones, fuente de financiamiento y administración de la prestación de servicios.

Detalló que los servicios estatales en las entidades federativas y el IMSS Bienestar atienden al 55 por ciento de la población mexicana, pero solo cuentan con el 21 por ciento de los hospitales.

Autoridades de Salud del Gobierno federal detallaron cuáles son los objetivos del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, eje central del Sistema Nacional de Salud.

Cuestionado sobre el rechazo a la contratación de jubilados, Jorge Alcocer dijo que habrá difusión amplia de las convocatorias para la contratación de médicos para el bienestar y evaluarán las condiciones de los médicos subempleados.

Detalló que solo 21% de los 44 mil 200 solicitantes de especialización fue aceptado y admitió que se debe revisar el examen por el cual son elegidos.

Sobre la distribución y la intervención de asesores vinculados a refresqueras, López Obrador dijo que se debe garantizar el abasto de medicamentos, todos, no solo los de cuadro básico. Por eso, dijo, se requiere un buen sistema de distribución y evitar la excusa de que las comunidades están muy retiradas. Confirmó que sí hay diálogo con asesores de grandes empresas para aplicar mejores métodos de distribución.

Lo que he venido diciendo, es cómo es que se distribuyen los refrescos embotellados, estos refrescos de marca, en general cómo llegan hasta las comunidades más apartados (…) ¿Cómo no van a llegar las medicinas?”.

Premio Juventud

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este lunes el “Premio Nacional de la Juventud 2019”, el máximo galardón que se entrega a las personas jóvenes del país.

Durante la conferencia de prensa matutina, Guillermo Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, explicó que el premio busca incentivar la trayectoria de personas con edades de entre 12 y 29 años, y cuyo ejemplo y dedicación sea ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional o buenas prácticas en el ámbito social.

Culiacán

El presidente López Obrador reiteró que se decidió detener el operativo planeado en Culiacán contra Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, porque no podían arriesgar la vida de las personas por la detención de un solo delincuente. Dijo que él nunca optará por la guerra, la confrontación o el uso de la fuerza, porque lo que importa es la vida.

Denunció que los funcionarios corruptos, conservadores, aplicaron una política de confrontación para “supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad”, pero considera que fue insensata, porque produjo más violencia, sufrimiento y masacres.

Consideró que pasará el tiempo y a gente de Culiacán podrá juzgar si se hizo bien o mal, pero él tiene la conciencia tranquila y sabe que se actuó de manera correcta. Se comprometió a seguir combatiendo las causas de la violencia: que hay más bienestar y se atienda a los jóvenes, para conseguir una sociedad mejor y se vaya aislando la violencia.

El presidente declaró que lo que pasó en Sinaloa muestra que hay un cambio verdadero y aseguró que está dispuesto a comparecer, ante la denuncia que presentaron los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN).

Sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, si lo solicita la autoridad competente, para ir a dar a conocer, para exponer mis razones, el por qué no a la violencia. Sí, en todos los casos se tiene que castigar a presuntos delincuentes, se tiene que detener a presuntos delincuentes, pero lo más importante es cuidar la vida de las personas”.

Impuestos a bebidas azucaradas, alcohol y tabaco

Cuestionado sobre la propuesta para incrementar los impuestos a bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, que no pasó en la Cámara de Diputados, y que figuras de Morena celebraron con cabilderos, AMLO dijo que pueden celebrar pero no hay motivo, porque él que no habría impuestos nuevos.

Explicó que el proyecto de Ley de Ingresos contemplaba aumento de impuestos y él pidió recordar su compromiso. Admitió que los diputados pueden modificar la iniciativa, el proyecto, pero hay una definición política.

Si no hay corrupción y no hay lujos en el Gobierno, si se reduce el costo del Gobierno a la sociedad, si hay austeridad, no hace falta aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni endeudar al país. Ese fue el compromiso, que no aumentara el precio de las gasolinas, del diesel, del gas, de la luz, y lo estamos cumpliendo”.

Dijo que los diputados podían plantear el aumento, pero la política del Ejecutivo es no aumentar impuestos.

Fraude y evasión fiscal

Sobre una auditoría a Banobras, que descubrió que había 25 mdd para el Fondo Nacional de Infraestructura, pero la administración de Enrique Peña Nieto dejó un adeudo, AMLO dijo que habrá un informe tras el análisis de esa denuncia.

También se denunció una deuda millonaria por impagos al SAT y el presidente López Obrador refrendó su compromiso a que todo el que tengas deudas con la Hacienda pública, deberá cubrirlas, y por eso ya no habrá condonación de impuestos, cuando se apruebe la reforma constitucional.

