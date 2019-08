Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 21 de agosto de 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 21 de agosto de 2019 desde Palacio Nacional, donde reiteró su llamado a no promover el robo de combustible y las tomas clandestinas, tras la fuga de gas generada ayer en San Jerónimo Ocotitlán, Puebla. El presidente dijo que estas acciones ponen en riesgo la vida. David León, coordinador nacional de Protección Civil, rindió un informe sobre la respuesta a la fuga en Puebla.

Te recomendamos: AMLO admite que ‘últimamente’ hay huachicol de gas, tras fuga en Puebla

Un reportero preguntó sobre el Atlas Nacional de Riesgos y David León explicó que tiene 90 mil capas de datos y no tiene información reservada, cualquiera puede revisar dónde se ubica su vivienda y qué riesgos existen en esa zona. Señaló que se explican diversos escenarios sobre la actividad del volcán Popocatépetl y riesgos de inundaciones en temporada de lluvias.

Añadió que tanto ciudadanos como funcionarios pueden consultar esa plataforma para estar mejor informados y tomar mejores decisiones. Admitió que se puede mejorar y señaló que trabajan permanentemente para elevar la calidad del atlas en cada territorio.

Cuestionado sobre el presunto diálogo con bandas del crimen organizado, AMLO dijo que su Gobierno no tiene esa relación, aclaró que se contempla el acercamiento con diversos sectores para tomar decisiones sobre el proceso de paz.

No tenemos eso, lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país, con la participación de todos, pero irlo definiendo también, escuchando a todos, y desde luego a las víctimas. No se puede hacer si no se tiene la anuencia de las víctimas”.