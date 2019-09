Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 20 de septiembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 20 de septiembre de 2019 desde Mérida, Yucatán, donde se llevó a cabo la reunión matutina de seguridad. El gobernador Mauricio Vila declaró que Yucatán es uno de los estados más seguros de México y que se divide en 5 zonas de seguridad.

López Obrador expresó confianza en que el Senado apruebe las leyes secundarias de la nueva reforma educativa, luego de que pasaron en la Cámara de Diputados. AMLO exhortó a no promover la privatización de la educación y dijo que por eso su Gobierno apoya becas que ya benefician a 10 millones de estudiantes.

El presidente reiteró que no se cerrarán las Escuelas Normales y algunas como El Mexe, en Hidalgo, serán reabiertas. Dijo que los egresados tendrán garantizado su trabajo con la asignación de plazas.

Sobre el caso Rosario Robles, AMLO negó que exista una confabulación y señaló que a nadie se le persigue ni se fabrican delitos.

Cuestionado sobre la inseguridad, el presidente de México dijo que es muy importante la colaboración entre autoridades, como el caso de Yucatán. Afirmó que el gobernador Mauricio Vila tiene muy buena relación con las Policías.

Si no hay una labor coordinada no se avanza. Otro elemento es el que no se delegue este asunto (…) no estar recibiendo reportes semanales, quincenales, no, es diario (…) de lo que está sucediendo en el estado o en el país”.