Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 20 de junio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 20 de junio de 2019 desde Palacio Nacional. AMLO destacó que México es el primer país que aprueba el T-MEC y “ahora corresponde a Canadá y a Estados Unidos”. Señaló que la ratificación de este acuerdo comercial es muestra de que hay unidad en el país y es una oportunidad de que haya crecimiento en todo México.

El presidente destacó que este jueves se reunirá en Chiapas con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y se harán propuestas para enfrentar el fenómeno de la migración.

Cuestionado respecto a presuntos actos de corrupción del expresidente Vicente Fox, López Obrador recordó que lo mejor es sentar las bases para que no se repitan esos delitos.

Sobre la cifra de empleos, reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), AMLO mostró el boletín y dijo que las estadísticas se pueden manejar de muchas formas. Señaló que la prensa no toma en cuenta, “de manera particular El Financiero”, que hay 481 mil jóvenes inscritos también en el IMSS, “que si se suman, pues cambia completamente el informe”.

AMLO también se refirió a la entrega de fertilizantes en Guerrero, admitió que sí hay dificultades para instrumentarlo y resistencias. Adelantó que se difundirá un informe sobre el avance de este programa.

También hoy, el presidente recordó que no se ha revocado un solo contrato petrolero a pesar de que no se cumplió la promesa de producción por 3 millones de barriles diarios, que se hizo con la reforma energética. Dijo que la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) es menor a 2 millones de barriles y hay que tomar en cuenta que se frenó la caída de la producción. Pero, por eso, no habrá nuevas rondas petroleras.

Durante la conferencia de prensa, el presidente López Obrador proyectó un fragmento del acuerdo firmado con los empresarios, donde dice que se deben cumplir los contratos del sector energético.

Expresó que, desde Vicente Fox, se otorgaron concesiones mineras para entre 60 y 80 millones de hectáreas y ya no será así.

Respecto a la salida de José Narro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que respeta mucho al doctor Narro y su punto de vista.

Comprendo la situación del doctor Narro, pero ahora sí que como diría el clásico, y yo por qué”.

Cuestionado sobre el diferendo entre el sindicato y la Cámara de Diputados, por los precios en el comedor de ese recinto, AMLO dijo que lo debe resolver el Poder Legislativo, pero opinó que los trabajadores deben tener salarios justos.

