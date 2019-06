Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 19 junio 2019

Sigue la transmisión en vivo de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este 19 de junio de 2019.

Este miércoles, el mandatario se dedicó a responder las preguntas de los representantes de los medios de comunicación congregados en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se investigan todas plantas petroquímicas privatizadas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que fueron adquiridas en el sexenio pasado, incluida la de Pajaritos, donde se detectaron más irregularidades e incluso ya hay auditorias.

El tema más conocido es el de la planta que se compró en ‘Pajaritos’, es el tema más investigado donde hay más elementos de que hubo irregularidades por decir lo menos, o por decirlo amablemente, pero también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica, estamos hablando de miles de hectáreas que se adquirieron porque es otra forma de hacer el fertilizante así como el gas y el amoniaco son procesos distintos”.

En conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que la mayoría de las plantas del país están paradas, abandonadas, lo que representa pérdidas económicas significativas para el gobierno federal, la hacienda pública y los ciudadanos, por lo que se ya se indaga al respecto.

En cuanto a la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, reveló que “es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubo irregularidades, tema por el cual ya hay denuncias, resoluciones e incluso auditorias del Poder Legislativo. “Ya estaba la investigación, pero no se le daba curso”, expuso.

Ya teníamos los antecedentes, ya hay denuncia previa. No solo la pública, yo incluso lo denuncié, pero también había al interior del gobierno, inclusive de Pemex, hubo funcionarios que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias a la Función Pública y llegó al Poder Legislativo y se hicieron auditorias y hay resoluciones que hubo irregularidades, ya estaba la investigación, lo que pasa es que no se le daba curso”.

AMLO insistió en que la mayoría de esas plantas están pagadas, pero se está pagando salario alrededor de 3 mil 500 trabajadores.

Urge tomar una decisión, la planta de Camargo tiene 16 años parada, con 150 trabajadores”.

El presidente señaló que en el caso de los gasoductos se tiene que hablar y buscar una solución, porque en las clausulas se establece que si el gasoducto esta parada la CFE tiene pagar a la empresa por eso la empresa no se preocupa mucho en ir a hablar con los pobladores por donde pasa el tubo, “son de las cosas que estamos atendiendo y vamos a seguir hablando con los opositores”

En algunos casos, no en todos, se cometen abusos, se pagan la indemnización y vuelven a parar para seguir cobrando, no es general pero ya no se puede permitir que esto siga sucediendo, pero son pérdidas para el gobierno, son pérdidas para la hacienda pública, es dinero de todos los mexicanos y estamos obligados”.

Tras el extrañamiento del sector empresarial por la cancelación de rondas petroleras, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una confrontación con los empresarios del país e incluso afirmó que es muy buena la relación y se respetan todos los contratos existentes y dijo que podría tratarse de una falta de comunicación o o una interpretación no adecuada del convenio suscrito.

Carlos Salazar es una persona honorable ha ayudado mucho para que trabajemos de manera coordinada sector público y privado, a lo mejor es una falta de comunicación o no una interpretación adecuada. En el convenio que se suscribió se establecen los compromisos y en el convenio hay una clausula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex a partir de la reforma energética, para que inviertan y se cumpla con esos compromisos. Si es que el acuerdo que tenemos desde hace un tiempo es que no podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados de los contratos que se acordaron”.

Y reiteró que si no hay inversión para nuevas concesiones va a caer en lo que se hizo con la minería, donde se entregaron en el periodo neoliberal como 60 millones de hectáreas, 30 o 40 por ciento del territorio en concesiones.

No todas las que tienen concesiones las están explotando, aun así, no estamos revocando contratos ni en la minería ni en el petróleo, estamos respetando los contratos porque consideramos que son sagrados“. Pero que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial que no se interprete de esa manera es muy buena la relación. Carlos es una persona honorable si acaso hace falta intercambiar información y por lo que corresponde a nosotros no me voy a dejar cucar no quiero pleito”.

Al ser cuestionado sobre la reforma electoral, insistió que no fue un compromiso de campaña el que en la primera mitad del gobierno se llevara a cabo.

Yo no plantee en campaña ni es un compromiso que en la primera mitad del gobierno se llevara a cabo una reforma electoral. Eran otras las leyes las que se necesitaban cambiar, me interesaba que la corrupción se considerara como delito grave, me importaba mucho lo de la extinción de dominio, el terminar con los fueros y ahí vamos. Entonces esas son los ajustes adecuaciones, la de marco legal ni plantee nada en lo electoral”.

López Obrador insistió en que su gobierno existe la democracia y se gobierna para el pueblo, por ello se decidió someter a votación a mano alzada la continuación del Metrobús de Laguna.

¿Cómo vamos a llevar a cabo una obra que no quiere la gente?. Es una decisión de la gente, el pueblo manda en la democracia. Antes no se tomaba en cuenta a la gente. La idea de los políticos es que el pueblo no contaba, no contaba. La política era asunto de los políticos. ¡No!, la política es asunto de todos”.

AMLO aseguró que en Durango notó inconformidad general en la población por la construcción del Metrobús de la Laguna.

Llevo tiempo en esto, sé cuándo hay manipulación, cuándo son grupos. Uno se da cuenta cuándo es auténtico” .

El mandatario López Obrador adelantó también que el presupuesto para construcción, reparación, mejoramiento de planteles educativos y mantenimiento de aulas y escuelas se entregará de manera directa, de la Tesorería de la Federación a cada Sociedad de Padres de Familia.

Para que los padres con esos recursos mejoren las escuelas donde estudian sus hijos. Por escuela, con un manual. Cada ciclo escolar es un presupuesto. Nada de pasar el dinero por todas las instancias gubernamentales, porque no llega. Va a haber un informe y las autoridades correspondientes, ya sea la Función Pública, pero estoy seguro que no va a haber desvíos y corrupción. La idea es quitar todo y entregar directo el recurso y les va a alcanzar más”.

Señaló que deberá haber una asamblea de Padres de Familia para que se informe qué se necesita, se llevará a cabo los arreglos y al final, se entregará un acta firmada para demostrar en qué se uso el recurso.

Quiero que me ayude la gente, que todos participemos. Estoy seguro de que va a haber hasta aportaciones voluntarias y aparte de ese recurso la gente va a cooperar como ya se hace en muchas escuelas, no reciben nada y ya se hace el mantenimiento”.

López Obrador dijo que este día se reunirá con el secretario de Hacienda y de Educación para abordar este asunto y ayudar a mejorar la situación de los planteles escolares

“Son más de 200 mil escuelas, vamos a empezar poco a poco pero el propósito es que les llegue a todas las escuelas”.

También López Obrador se dijo abierto a explorar nuevas fechas para la consulta sobre la revocación de mandato, luego de que la oposición rechazó su propuesta para que este ejercicio se realice el 21 de marzo de 2021, previo a la elección federal intermedia.

Propuse 21 de marzo, domingo, fecha histórica. Si (los legisladores) no aceptan en marzo y no aceptan en junio durante las elecciones intermedias, se podrían ver otra fechas, nada más que se vea el compromiso que no haya un gastos adicional. (…) Lo más importante es que se le pregunte a la gente”, dijo en rueda de prensa en Palacio Nacional.

En este contexto, López Obrador reiteró que la reforma electoral no será parte de su agenda sino hasta después de que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato.

Aseguró que ya se aclaró que en el Senado no hay ningún funcionario público que gane más que el presidente.

Dijo también que está abierta la investigación sobre la Conade, por la presunta triangulación de recursos que las federaciones deportivas piden para los campamentos de preparación y competencias de los atletas mexicanos de élite.

Con información de Presidencia

KAH