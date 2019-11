Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 18 noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 18 de noviembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde se presentaron videos con los avances en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas; también se dio a conocer quién es quién los precios de los combustibles.

Quién es quién en precios de los combustibles

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), reportó los precios más altos y más bajos de combustibles al 13 de noviembre de 2019. Chevron, Redco y Arco fueron las marcas más caras mientras Gulf, Orsan y Lagas dieron los precios más bajos.

Marcas más caras de combustibles (YouTube)

En la ronda de preguntas, el presidente fue cuestionado sobre la influencia de los coordinadores de adquisiciones en el gobierno. AMLO dijo que ya no hay influyentismo y que no hay proveedores favoritos. Citó a un personaje del actor Héctor Suárez y dijo: “No hay, no hay”, corrupción.

Recordó que la corrupción ya es delito grave y el acusado no tiene derecho a fianza, ya sea funcionario o autor del soborno.

Racismo

Sobre las acusaciones de racismo en su contra, López Obrador dijo que “es vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas y se piense que eso es racismo”.

Señaló que esa postura es sorprendente y que la pensión a adultos mayores indígenas debe ser a los 65 porque, por su situación de marginación y pobreza, envejecen pronto.

Si dar trato preferente a indígenas es ser racista, que me apunten en la lista”, dijo el presidente.

Régimen presidencialista

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de cambiar el régimen presidencialista, López Obrador dijo que no ha pensado en eso y consideró que se ha avanzado mucho con la revocación del mandato, pues permitirá que el pueblo tenga las riendas del poder.

Dijo que si el presidente hace bien su mandato va a la consulta y puede refrendar el apoyo popular, y si hace mal su trabajo, el ciudadano le retira su apoyo y tiene que renunciar.

Llamó a sus adversarios a serenarse, pues llegará el día en que los ciudadanos van a decidir si quieren que él continúe en la Presidencia o que renuncie.

Porque yo no voy a estar aquí sin respaldo ciudadano”, dijo.

Javier Sicilia

Un reportero preguntó sobre la caminata que planea Javier Sicilia hacia Palacio Nacional, en protesta por el asesinato de varios miembros de la familia LeBarón y AMLO reiteró que su gobierno respeta el derecho de todos a disentir y aseguró que todos los opositores tienen el derecho de manifestarse.

Adelante la protesta, no podemos impedirla”, dijo.

Señaló que se respetarán todas las manifestaciones, pero enfatizó que no se regresará a la estrategia fallida que enlutó al país.

Recordó que él caminó varias veces desde Tabasco, cuando estaba en la oposición, y que dormía donde se podía, llegó a sufrir de ampollas, pero siguió adelante.

¿Cómo no voy a respetar a quienes se manifiesten?”, destacó.

Agregó que a Javier Sicilia lo puede atender la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues él (López Obrador) tiene que administrar su tiempo.

Bienestar y economía

Cuestionado sobre el crecimiento, AMLO reiteró que eso es hacer dinero y no implica necesariamente la distribución de esos recursos.

Aunque admitió que es un elemento importante, es mejor la distribución y hay otros índices que muestran avances en materia económica, como la generación de empleos.

Recordó que este martes se presentará un reporte sobre la derrama económica del Buen Fin y eso mostrará como está el consumo.

López Obrador destacó el acuerdo con empresarios para invertir en infraestructura, que se dará a conocer el 26 de noviembre.

Caja de ahorro, direcciones adjuntas y asesores

Sobre el fin de la caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos, AMLO admitió que en algunas medidas pagan justos por pecadores, pero en este caso no.

Dijo que se eliminan los privilegios que han sido para los de arriba, pero señaló que si hubiera alguna injusticia contra mandos medios, se rectificará.

Respecto al concurso, para este año, de Direcciones Generales Adjuntas, AMLO dijo que no debe haber y deberá intervenir la Secretaría de la Función Pública (SFP).

También dijo que no debe haber asesores.

