Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 18 de junio 2019 (dedicada a preguntas)

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 18 de junio de 2019 desde Palacio Nacional. Dedicó su conferencia de hoy a preguntas de la prensa y, sobre el botón de oro de YouTube, el presidente de México dijo:

Cuestionado sobre aduanas, el presidente dijo que hay “un proceso de limpia” porque había agencias aduanales “tomadas prácticamente por la delincuencia, para llevar a cabo actos de corrupción”. Afirmó que se está llevando a cabo un acto de limpia de instituciones, incluido el Instituto Nacional de Migración.

Sobre la corrupción, AMLO afirmó que se combate el tráfico de influencias y es parte del acuerdo firmado con los empresarios, además de los pactos de inversión.

También hoy, AMLO reiteró su postura para llevar a cabo la revocación de mandato y propuso que la fecha de la consulta se adelante al 21 de marzo de 2021.

Respecto a las empresas de energía que evaden impuestos, dijo que prefería no opinar para no afectar el proceso judicial en ningún sentido.

Lo que sí es un hecho es que muchas empresas no pagaban impuestos y hay deudas de grandes empresas que no están al corriente en sus pagos de impuesto. Y aprovecho para exhortarlos a que paguen sus impuestos (…) Se me hace muy injusto que pague impuesto la gente más humilde, cuando compran mercancía va incluido un impuesto, desde luego las clases medias, los trabajadores pagan una gran cantidad de impuestos (…) y algunos de grandes corporaciones no pagaban impuestos, y estoy hablando del pasado”.