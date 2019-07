Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 18 julio 2019

Sigue la transmisión en vivo de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este 18 de julio de 2019, en donde informó que se llevaría a cabo la entrega de los apoyos recaudados en las subastas de los bienes confiscados e inmuebles.

Previo a la entrega de apoyos, el mandatario recordó en su conferencia matutina, desde Palacio Nacional, que hoy se conmemora el fallecimiento del presidente Benito Juárez, por lo que se realizará en Palacio Nacional una ceremonia luctuosa a las 11:00 horas.

Lopez Obrador enfatizó que, durante su gobierno, este día será recordado como se hacía desde 1872 hasta 1906.

De manera oficial no se recordaba, no se conmemoraba el 21 de marzo, sino este día 18 de julio. En 1906 se tomó la decisión de recordar al presidente Juárez el 21 de marzo, pero hasta esa fecha el día en el que se le recordaba por el gobierno de la República era el 18 de julio. Ahora mientras nosotros estemos en el gobierno, todos los 21 de marzo vamos a visitar Guelatao y los 18 de julio siempre va a haber una ceremonia luctuosa aquí en Palacio Nacional”.

López Obrador, entregó a los alcaldes de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, dos de los municipios más pobres de Guerrero y del país, 21 millones de pesos a cada uno, producto de la subasta de terrenos y residencias decomisadas a la delincuencia organizada.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó un cheque por 21 millones 151 mil pesos a Zeferino Villanueva Galindo, presidente municipal de Metlatónoc, y otro por igual cantidad a Edith López Rivera, presidenta de Cochoapa El Grande.

La subasta se realizó el pasado 23 de junio en el centro cultural Los Pinos.

Antes no había un procedimiento rápido, expedito y se iban acumulando bienes materiales, casas, ranchos alhajas, aviones y vehículos y si no desparecían se echaban a perder, con el añadido que había que pagar mantenimiento, vigilancia esos predios y esos bienes, con este nuevo sistema nos vamos a ahorrar mucho porque se entrega de inmediato al pueblo y se les da una mejor utilidad a todos esos bienes, desde luego pensando en la gente más humilde”.

López Obrador señaló que se seguirán haciendo cada quince días estas subastas.

AMLO anunció una exposición con las joyas decomisadas a la delincuencia organizada y que serán subastadas el 28 de julio en el Centro Cultural Los Pinos.

Explicó que los relojes, plumas, anillos, pulseras y demás artículos estarán en exhibición en un salón de Los Pinos del 21 al 28 de julio para que todo el que quiera conocerlas pueda hacerlo.

Ricardo Rodríguez, director de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dijo esperar que las joyas “se vendan como pan caliente” y dijo que se espera la recaudación de entre 30 y 35 millones de pesos.

El monto que se obtenga será destinado a la mejora de caminos en los límites de Michoacán y Colima. Será la tercera subasta de bienes decomisados, luego de la de vehículos y la de terrenos y residencias.

Anunció que la próxima subasta será sobre más bienes y terrenos confiscados y se hará la entrega de dinero en efectivo, sobretodo de dólares.

El presidente López Obrador descartó que vaya a incrementarse la violencia en el país luego de que Joaquín “El Chapo” Guzmán fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua por una corte de Nueva York y enfatizó qué los bienes confiscados al narcotraficante mexicano por el gobierno de Estados Unidos le pertenecen a México.

Lamentó que se den casos como el de ‘El Chapo’, pero dejó en claro que también tiene presente a las víctimas de las actividades del narcotraficante.

Lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, en un hospital, que nadie sufra. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no voy a hacer leña del árbol caído. Sin embargo, también tengo en mi memoria a todas las víctimas”.