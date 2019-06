Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 17 de junio de 2019 desde Palacio Nacional.

El presidente anunció la entrega de recursos a dos municipios de Oaxaca, que son parte de las ganancias obtenidas de la subasta de autos de lujo, realizada en Los Pinos. Además, anunció que el próximo domingo habrá una nueva subasta del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, de bienes inmuebles. Esos recursos serán para comunidades de La Montaña de Guerrero.

En la conferencia, el canciller Marcelo Ebrard dijo que las 5 tareas relacionadas con el plan especial de migración están en curso. El personal que le hacía falta al Instituto Nacional de Migración ya fue integrado y reiteró que esta semana se completará el despliegue de la Guardia Nacional, con apoyo de la Sedena y Semar.

También confirmó que ya se integró una brigada de 200 personas, con elementos de la Secretaría del Bienestar. Además, en la frontera norte se activará el grupo encabezado por Horacio Duarte. Ebrard Casaubón destacó el rescate de más de 700 personas que eran trasladadas en cuatro camiones.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 17 de junio 2019 (YouTube)

El canciller señaló que México está trabajando con Estados Unidos y con países de Centroamérica para no permitir la trata de personas, especialmente de niños.

Como cada lunes, Ricardo Sheffield, titular de Profeco, reveló quién es quién en los precios de las gasolinas. Chevron, Redco y Arco fueron las marcas más caras del periodo de evauación, mientras que Lagas, Orsan y Oxxogas fueron las más baratas.

Durante los operativos de verificación, Ricardo Sheffield reveló que encontraron un ‘rastrillo’ en una gasolinera de Monclova, Coahuila, para no distribuir litros de a litro.

Cuestionado sobre el Plan Nacional contra la Trata de Personas, el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de Gobernación atiende ese tema, pero ahora cambia la política y ya no otorgará recursos a organizaciones no gubernamentales, porque recibían dinero pero no apoyaban a los migrantes.

El presidente de México se refirió de nueva cuenta al aeropuerto de Texcoco y dijo que hay molestia porque no se cuajó la transa. Dijo que ese terreno se hunde medio metro cada año. Además, reclamó su derecho de expresarse sobre la obra en Santa Lucía.

Respecto a la administración de Ayuntamiento de Benito Juárez, en Quintana Roo, AMLO declaró que Mara Lezama es una política honesta y le parece que está haciendo un buen trabajo.

Ante la denuncia de que no hay agua en Ayutla, Guerrero, desde hace dos años, dijo que se tomará en cuenta.

Una reportera pidió al presidente López Obrador activar una dinámica para permitir la participación de periodistas de los estados que no pueden acudir a la conferencia de prensa en la CDMX. AMLO respondió que no hay consentidos.

Sobre las denuncias de irregularidades en la Conade, AMLO dijo que si hay fondos públicos involucrados, se debe hacer una auditoría. Señaló que pedirá a la Secretaría de la Función Pública que actúe de inmediato y que rinda un informe durante una conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Respecto a Ana Gabriela Guevara y su presunto abandono de obligaciones en la Conade, el presidente dijo que tendría que haber evidencia y consideró que es “más politiquería”. Señaló que si se puede demostrar que la funcionaria abandona su trabajo, ese abandono también sería corrupción.

El presidente adelantó que el próximo jueves al mediodía se reunirá en Tapachula, Chiapas con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para dialogar sobre el desarrollo de la región.

