Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 16 de julio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 16 de julio de 2019 desde Palacio Nacional, donde se presenta el plan para aumentar la producción en Petróleos Mexicanos (Pemex). AMLO denunció que la reforma energética del sexenio pasado arruinó la industria petroquímica nacional, no aumentó la producción de petróleo y subieron los precios de las gasolinas.

Octavio Romero, director general de Pemex, dijo que la producción de petróleo cayó de forma constante durante los últimos 14 años y hasta ahora se ha logrado revertir esa tendencia. Dijo que la empresa enfrentaba tres grandes problemas: elevada carga impositiva, deuda y baja inversión, por eso se aliviará la carga fiscal y se inyectarán recursos.

El presidente señaló que ese personal contribuye para llevar a cabo la cuarta transformación y es fundamental. Aseguró que no ha habido, de parte de ellos, resistencia; al contrario, hay entusiasmo. Aseguró que el ajuste se está haciendo arriba y en lo que eran privilegios, no en los salarios de los trabajadores.

Sobre los funcionarios corruptos, dijo que hay que limpiar a Pemex.

López Obrador dijo que tomará en cuenta la propuesta de una periodista, de destinar todos los centavos que redondean los consumidores al rescate de Pemex. Señaló que verán si hay una ley para poder destinar esos recursos a quien los necesita.

AMLO también recordó en la conferencia de este martes que pronto habrá una nueva subasta organizada por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y declaró que hay unas joyas que muestran “el lujo barato” y “la alteración de valores de lo que debe ser importante en la vida, no esas extravagancias”.

Cuestionado por un reportero sobre el anuncio de las autodefensas de Michoacán, de que volverán a usar armas, AMLO dijo que nada al margen de la ley.

Nosotros no estamos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que nos les corresponde. No estuve de acuerdo, en su momento , con esa estrategia. Ni estoy de acuerdo, porque no le corresponde a las personas el garantizar la seguridad pública, es una responsabilidad del Estado mexicano”.