Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 14 de junio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 14 de junio de 2019 desde Palacio Nacional. A la conferencia de hoy asistieron los gobernadores de Oaxaca, Campeche, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México será concluido el próximo martes.

Sobre la regulación migratoria, a cargo de Francisco Garduño, dijo que ya terminó su plan y 825 nuevos elementos entran al Instituto Nacional de Migración (INM) “porque no tenía el personal suficiente”. Respecto a desarrollo y bienestar, programa encabezado por Javier May, dijo que 200 elementos de la Secretaría de Bienestar Social llegan este fin de semana a Chiapas.

Anunció que este viernes habrá una reunión con autoridades estadounidenses para determinar la atención de migrantes en espera de asilo y discutir los puertos de entrada de Estados Unidos hacia México. Señaló que ya se estableció la mesa de diálogo con Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, anunció que el próximo martes inician los trabajos con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

AMLO reiteró su llamado a los mexicanos para actuar de manera solidaria y fraterna hacia los migrantes, no emprender una campaña en contra de los migrantes.

Cuestionado sobre los niños migrantes y si México asumiría una patria potestad, el presidente de México dijo que se dará “todo el apoyo a los niños”. Reveló que el DIF nacional, en coordinación con sus delegaciones estatales, se va a dedicar a atender a estos menores en las fronteras del norte y el sur.

Sobre la comisión para dar seguimiento al plan para controlar el flujo migratorio, López Obrador afirmó que Marcelo Ebrard no se autonombró como el coordinador, dijo que él lo designó.

Los gobernadores de Oaxaca, Campeche, Veracruz, Tabasco y Chiapas, presentes en la conferencia, expresaron su respaldo al plan para controlar el flujo migratorio e impulsar el desarrollo en Centroamérica.

En la ronda de preguntas, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre un flujo masivo de migrantes desde el pueblo de Gracias a Dios, en Guatemala, detectado desde hace un año. AMLO respondió que el Instituto Nacional de Migración fue afectado por la corrupción del sexenio anterior y por eso ahora lo están limpiando. Dijo que se han detectado 68 puntos de cruce y en todos habrá vigilancia.

Sobre la tenencia. AMLO negó que planeen imponer la tenencia vehicular en todo el país.

Reiteró que México tiene una economía sana y, si se necesitara, hay una disponibilidad de 100 mil millones de pesos del presupuesto.

No hay déficit, es más lo que recaudamos, que nuestros compromisos de gasto. No hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos. No ha habido solicitudes de deuda. Entonces, no tenemos problemas económicos (…) Tenemos cómo salir adelante”.