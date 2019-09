Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 13 septiembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes 13 de septiembre de 2019, informó que este viernes se conmemora la gesta histórica de los Niños Héroes, por lo que estará presente en la ceremonia que se llevará a cabo este viernes en el Castillo de Chapultepec

Y reiteró su invitación al pueblo de México a acudir el próximo 15 de septiembre al Zócalo de la CDMX para dar el grito.

Aprovecho para invitar a toda la población para gritar juntos ¡Viva la Independencia de México!, el día 15 por la noche, aunque van a comenzar los actos culturales. El festejo inicia desde las 4 de la tarde. El programa comprende la presentación de estampas y exposiciones artísticas que caracterizan cada uno de los 32 estados”.

López Obrador habló de la ética en las empresas y aseguró que una forma de saber si una empresa es ética es conocer si paga sus impuestos y contribuye al desarrollo del país. Además, dijo que una empresa que no paga bien a sus trabajadores no es una empresa con dimensión cívica y ética.

Si se les va a dar contrato o una compra y no han pagado impuestos, pues ¿cómo se les va a dar trato especial”, dijo. Aseguró que las organizaciones empresariales están tomando una actitud responsable, pero lo fundamental es que inviertan y paguen impuestos.

El presidente dijo que su gobierno tiene presupuesto suficiente porque no malgasta y ahorra. Reiteró que no debe haber excesos ni gastos superfluos. Pidió que se termine con las extravagancias, en todos sentidos. Aseguró que con esto se ahorra muchísimo porque se gastaba más de la cuenta.

Sobre la toma de casetas por parte de varias organizaciones y diversos bloqueos, como el del jueves en la Cámara de Diputados, realizado por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), López Obrador dijo que se atiende el problema de toma de casetas y las pérdidas que origina por no poder realizar el cobro de peajes.

Agregó que hay otro tipo de protestas que tienen que ver por demandas que se presentan por cualquier motivo, como desalojos, inconformidades en el sector salud, en el movimiento campesino, tarifas de luz, etcétera, pero se atiende esto lo más pronto posible.

Pero hay quienes sacan recursos, quienes se aprovechan, toman la caseta para sacar recursos, fondos”, dijo e invitó a todos a actuar con rectitud y honestidad.

AMLO acusa al PAN y al PRI de oponerse a que expedición de facturas falsas sea considerado delito grave

El presidente aseguró que el PRI y el PAN se están oponiendo en el Congreso a que la expedición de facturas falsas sea considerado delito grave. Dijo que esto origina peores pérdidas que las que ocasiona la toma de casetas.

¿Cómo es eso de que se oponen a que sea delito grave la defraudación fiscal?”, cuestionó el presidente.

Sobre los bloqueos de la CNTE en la Cámara de Diputados, el presidente dijo “también tache” y celebró que se hayan aprobado las leyes secundarias y se “haya terminado este ciclo de la mal llamada Reforma Educativa”.

López Obrador aseguró que con la basificación automática a estudiantes de las escuelas normales públicas permitirá garantizarles trabajar como maestros. Sugirió hacer los mismo con los médicos.

Una reportera aclaró al presidente que las leyes secundarias de la nueva Reforma Educativa no habían sido aprobadas y que no ha habido sesión en la Cámara de Diputados al respecto. López Obrador dijo: “A mí me informaron hoy en la mañana que ya la habían aprobado, si no es así, no creo que vaya a haber problema para que se aprueben”.

López Obrador manifestó que el Poder Legislativo es independiente y autónomo. Aseguró que ni él ni nadie del Poder Ejecutivo va a “escribir las leyes”.

Respecto a las expresiones misóginas de José Manuel Mireles, exlíder de las Autodefensas y actual subdelegado del ISSSTE en Michoacán, y las peticiones de varios sectores para que renuncie a este cargo, el presidente dijo que ya trató el tema hasta donde considera que él puede llegar.

“Le pedí respetuosamente a que pidiera una disculpa”, dijo.

Añadió que es partidario de la readaptación, del perdón, ya que todos los seres humanos cometen errores, pero lo importante es no mantenerse en el error y rectificar para no caer en la autocomplacencia y ser humildes.

Sin embargo, no descartó que pueda haber un proceso legal en la instancia correspondiente y ésta resuelva al respecto.

Sobre los cuestionamientos a su gobierno, López Obrador dijo que la crítica es consubstancial a la democracia y que la suerte cuenta en política. Reiteró sus críticas a gobiernos anteriores donde imperó la corrupción. Advirtió que no se pueden mantener los abusos.

Al ser cuestionado sobre la postura de las calificadoras, que señalan que lo que el gobierno inyectará a Pemex será insuficiente, el presidente reiteró que “tiene otros datos” sobre la situación de la petrolera. Aseguró que muy contrario a todos los pronósticos, hubo una reestructuración de deuda, venta de bonos y resultó que la demanda fue siete veces superior a lo que se estaba poniendo al mercado.

“Hubo demanda del mercado por 38 mil millones de dólares, con tasas bajas. Tengo otro dato, y salió muy bien Pemex de esta operación porque los inversionistas están muy informados”, dijo.

Añadió que Pemex se va a consolidar y que es una empresa con mucho futuro, de alta rentabilidad. Dijo que los 21 campos que se están trabajando tienen mucho potencial petrolero.

