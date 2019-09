Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 12 de septiembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 12 de septiembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde informó que habló por teléfono con el presidente Donald Trump y es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Aseguró que no hay intención de aplicar medidas para afectar la economía mexicana y el ambiente es favorable para la ratificación del T-MEC.

Marcelo Ebrard, canciller de México, informó en la conferencia que la estrategia migratoria de México “ha sido exitosa” y se ha enfocado en el combate a las redes de tráfico de personas, además de que las tareas de la Guardia Nacional se realizan con apego a los derechos humanos.

Admitió que no le conviene a México tener una cifra alta en el flujo de migrantes porque Estados Unidos está cerca de un proceso electoral y México se convertiría en tema durante las elecciones. El flujo ordenado y regular apoya los intereses de México, dijo.

Hay que trabajar con mucha firmeza, con astucia, y defender los intereses de México, porque los procesos electorales en Estados Unidos nosotros no los podemos regular y es probable que, si nosotros no tomáramos las medidas correctas, podríamos provocar que indirectamente México se vuelva un tema”.

Señaló que México exigirá a Estados Unidos que cumpla con las acciones acordadas en el marco del acuerdo migratorio, en reciprocidad a las acciones que cumple México.

El secretario de Relaciones Exteriores enfatizó que las medidas adoptadas buscan evitar la muerte de migrantes y por eso se están creando alternativas, como empleos. Reveló que hubo una operación en Tabasco en contra de ‘coyotes’ y hubo éxito en la detección de vehículos y casas de seguridad.

Una reportera denunció que hay “una ola enorme de secuestros de migrantes” en Tamaulipas y Marcelo Ebrard dijo que él no tenía información, pero si la reportera tiene esos datos, agradecería que los compartiera.

Sobre la saturación de albergues en la frontera norte, dijo que ya se resolvió porque ha disminuido el flujo de migrantes.

Anunció que ya se instaló un grupo binacional sobre tráfico de armas, que analizará cuántas armas ilegales están vinculadas a delitos en México. Añadió que en territorio mexicano es ilegal entrar con armas sin permiso y de hacerlo, se está cometiendo un delito y requieren que Estados Unidos cumpla con los acuerdos bilaterales; en ese entendido, deben revisar a quienes salen.

El canciller dijo que también Estados Unidos debe ser responsable de detectar a quienes venden armas de manera irregular.

Sobre la masacre en El Paso, Texas, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) está en la etapa de integración de la carpeta de investigación sobre el caso y que México ha recibido toda la información que ha requerido.

Marcelo Ebrard adelantó que planean una reunión con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, en septiembre; será para dialogar sobre las acciones de México para reducir el flujo migratorio.

Cuestionado sobre Venezuela, dijo que a México le preocupa que se analice una solución militar en ese país y por eso está en contra del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual ya no forma parte desde 2002.

“El que salga de la Normal, va a salir con su plaza”, dice AMLO

AMLO admitió que promovió el pase automático de las Escuelas Normales a la designación de plazas en escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Señaló que visitará Hidalgo y se pronunciará en contra del cierre de la Escuela Normal en El Mexe.

El que salga de la Normal, va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores (…) Sí, yo planteé eso, y sugerí eso. Solo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de la Normales públicas”.

Negó que este modelo ponga en riesgo la capacidad de los docentes y pidió evitar ‘falsos’, como la percepción de que los maestros mexicanos no están bien formados, porque tiene que ver con la agenda neoliberal para imponer las reformas estructurales.

Cuestionado sobre el presupuesto, López Obrador dijo que el mandato es entregar a los estados solo lo que les corresponde y que las partidas especiales antes se negociaban. Dijo que la Cámara de Diputados decidirá sobre ese tema, pero ya “no hay partidas especiales, ya no hay partidas de moche”.

Denunció que incluso se repartía dinero entre diputados porque los gobernadores y presidentes municipales iban directamente con los legisladores para pedir recursos.

Un diputado de Chihuahua podía asignar lo que le correspondía a un presidente municipal de Durango. Para empezar, ¿qué tiene que estar manejando presupuesto un diputado? Si esa no es su función. La función de la Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto, no ejercer el presupuesto”.

El presidente López Obrador se refirió a la condonación de impuestos y dijo que no solo quedará en decreto, que por eso pidió una reforma constitucional para que quede prohibido. También se refirió a las facturas falsas y dijo que los campesinos y obreros sí pagan impuestos, los que se aplican en todos los productos. Señaló que si se permite la facturación falsa no habrá recaudación de impuestos y cuando no había recaudación antes decretaban gasolinazos o aumentaban impuestos, pero reiteró el compromiso de que no se aumentarán impuesto en su Gobierno.

Sobre las devoluciones de impuestos dijo que buscarán que se simplifique y que no afecte a los contribuyentes, que no se les trate como delincuentes potenciales. Dijo que su objetivo es que todos cumplan.

Respecto a las masacres de fuerzas armadas, AMLO dijo que eso “ya no se va a implementar nunca más”. Señaló que por eso cuestiona la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y nunca hizo nada, “se hizo de la vista gorda”.

Cuestionado sobre el ránking mundial de universidades y el lugar que tienen en esa lista la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), AMLO dijo que tiene otros datos y consideró que el principal problema de la educación en México no es la calidad, sino la cobertura. Se pronunció por la eliminación de exámenes de admisión.

