Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 11 de noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 11 de noviembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde se reveló como cada semana el quién es quién en los precios de los combustibles.

Quién es quién en los precios de los combustibles

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló cuáles fueron los precios más bajos y más altos de los combustibles al 9 de noviembre de 2019.

Anunció que la gasolina regular más barata se vendió en 17.49 pesos por litro en Coatzacoalcos, Veracruz; la gasolina regular más cara se vendió en 21.99 pesos en Los Cabos, Baja California Sur.

La gasolina premium más barata se vendió en 18.14 pesos en Córdoba, Veracruz; la más cara se vendió en 22.99 pesos en Culiacán, Sinaloa.

El diesel más barato se vendió en 18.89 pesos por litro en Medellín de Bravo, Veracruz; el más caro se vendió en 22.96 pesos.

Subasta en Los Pinos

Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, anunció que en la subasta realizada el domingo 10 de noviembre en Los Pinos, se vendieron 37 de los 45 lotes ofertados por 16.2 millones de pesos, con un sobreprecio de 47%.

Se vendieron 5 de los 9 inmuebles y 24 vehículos, éstos con sobreprecio de 133 por ciento.

Santa Lucía y Dos Bocas

Se proyectaron imágenes de los avances en el estacionamiento, la red eléctrica, el hangar y la torre de control del aeropuerto de Santa Lucía.

En un video proyectado en la conferencia, Rocío Nahle, secretaria de Economía, rindió un informe sobre los avances en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Se informó que se está al 100 por ciento el bordo del proyecto.

Tren Maya

Sobre el Tren Maya, López Obrador dijo que ya se está haciendo el estudio del proyecto de ingeniería básica, pero aclaró que antes de lanzar la licitación para la construcción se realizará una consulta en toda la región, para hacer las cosas con legalidad y en el marco de la democracia.

Dijo que quieren evitar el sabotaje legal que enfrentaron con los amparos a Santa Lucía y si hubiera los mismos obstáculos, el Tren Maya no se podría terminar en este sexenio.

Durante la conferencia de prensa se proyectó un video de la asamblea en Xpujil, donde hizo una consulta a mano alzada sobre ese proyecto y la mayoría votó a favor.

México ante Bolivia

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, declaró que México considera un golpe de Estado lo que ocurrió en Bolivia y señaló que Evo Morales eligió renunciar para evitar una guerra civil.

Dijo que al ser el Ejército el que solicitó la renuncia de Evo, se violenta el orden constitucional. México, señaló, demanda el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia.

Declaró que se hará valer el derecho de asilo y se solicitará una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para pronunciarse sobre lo que ocurrió en Bolivia.

Lo importante es que no regresemos al golpismo”.

Marcelo Ebrard refrendó el compromiso de México en el Acuerdo de París. Adelantó que presentarán el impacto climático del programa ‘Sembrando Vida’.

Caso LeBarón

Cuestionado sobre la cooperación del FBI en el caso LeBarón, Marcelo Ebrard reiteró que hay un convenio que data de 1994 y se firmó entre la entonces Procuraduría General de la República y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Explicó que México invitó a las autoridades estadounidenses a colaborar en la investigación porque involucra a ciudadanos estadounidenses.

Dijo que no se contempla la presencia de agentes armados y estos agentes solo acompañarán el proceso, no pueden sustituir al personal de agencias mexicanas. Explicó que hay un protocolo que exige a los agentes del FBI informar dónde están y no ha habido diferencias.

Respecto a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dijo que también están sujetos a un protocolo de procedimiento que determina la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo que tenemos que hacer es que no haya impunidad (…) a corto plazo”.

El canciller afirmó que la familia LeBarón ha expresado que la mayoría de sus integrantes han decidido permanecer en México.

Seguros

Sobre los seguros privados de Allianz Care, que el Gobierno federal paga a algunos diplomáticos, Marcelo Ebrard dijo que se cubren porque es personal desplegado en el exterior y no tiene cobertura local.

Migrantes

Sobre el aumento en la cifra de migrantes que buscan asilo político en Estados Unidos y su concentración en la frontera norte de México, Marcelo Ebrard dijo que hay mil cien solicitudes de asilo, no político, y que la mayoría se concentra en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dijo que esas solicitudes de asilo “genérico” normalmente no tienen éxito en la gestión porque los solicitantes no lo pueden argumentar desde el punto de vista de las leyes de Estados Unidos.

El canciller dijo que a los migrantes concentrados en Juárez les han ofrecido empleo y albergue, pero no lo aceptan y no los pueden obligar.

Respecto a los menores migrantes no acompañados en México, dijo que se hizo un protocolo especial en el que participa el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel estatal y federal.

Cuestionado sobre el tránsito de migrantes, Ebrard dijo que la política de México para exigir el registro ha disminuido el tránsito de personas en manos de grupos criminales.

El canciller negó que durante este sexenio se haya registrado el ingreso de terroristas.

