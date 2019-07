Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 11 de julio de 2019 desde Palacio Nacional, donde se presentó a detalle el Plan de Desarrollo, que prioriza el apoyo el campo. AMLO destacó que los apoyos contemplados en este plan se entregan de manera directa a los productores, sin intermediarios, y ahora están incluidos los productores de café y caña.

López Obrador afirmó que se han sentado las bases de la nueva política para el sector agropecuario, donde hay programas estratégicos de apoyo al campo con un mayor alcance.

La idea es pocos programas, pero mejores, que le lleguen a más gente”.

El objetivo es apoyar a dos millones de campesinos, dijo AMLO, y agregó que se ha ejercido el 70 por ciento de los apoyos.

Según cifras de Coneval, 53 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 9 millones en pobreza extrema, y la mayoría es población rural, dijo Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura.

Existe una deuda pendiente con ellos y es una deuda que hay que saldar”, señaló el secretario de Agricultura y agregó que se debe garantizar una agricultura más productiva y más incluyente.

También en la conferencia, las autoridades explicaron los beneficios de los precios de garantía, que se destinan a los productores más necesitados y ayudarán a reducir las importaciones porque ayudarán a promover la autosuficiencia productiva.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 11 de julio 2019 (YouTube)

Revelaron que el Gobierno federal ya compró 100 mil toneladas de maíz y frijol, de la cosecha pasada. Además, viene una gran cosecha de maíz y frijol este año, que será adquirida con pago inmediato. Se abrirán 700 mil bodegas para recibir esas cosechas, del 1 de octubre hasta el 30 de abril de 2020.

Cuestionado si estos apoyos a campesinos son populistas, el presidente de México respondió que una de las características del periodo neoliberal fue “satanizar” y “estigmatizar” todo lo que se hacía para beneficiar a la gente humilde. Dijo que el resultado de esa campaña fue el abandono, el fomento a la migración y “en buena medida, eso produjo el incremento a la inseguridad y la violencia”.

La agricultura es cultura y la tecnología es la técnica que se hace costumbre. Entonces no vamos a enseñarles a los productores (…) vamos a tomar en cuenta sus conocimientos”, dijo AMLO.

El presidente de México destacó que no se producen fertilizantes en el país y todo se compra, por eso sostiene de manera categórica que “fue un rotundo fracaso la política económica neoliberal (…) no se puede defender una política económica que nos hizo más dependientes, que empobreció a la gente, que generó inseguridad y violencia”.

AMLO precisó que cambiarán los criterios para producir leche, porque no se puede realizar esta actividad donde no agua. Sin embargo, explicó que ya se está trabajando en un modelo de ganadería en zonas tropicales. Además, dijo que México buscará lograr la autosuficiencia en la producción de leche o, si no se alcanza ese objetivo, reducir la importación.

Reducir las importaciones de básicos hasta en un 80 por ciento, que avancemos para que dependamos en un 20 por ciento, y en algunos cultivos, ser autosuficientes. Es como el caso de las gasolinas, ahí queremos 100 por ciento, lograr la autosuficiencia”.

Dijo que en el caso de los petroquímicos será más difícil, porque los gobiernos destruyeron esa industria. Destacó su reunión de ayer con los empresarios de Nuevo León, sector que acordó trabajar junto al Gobierno federal en todos sus objetivos.

Apoyo a Pemex

Sobre la industria petrolera, dijo que la política es apoyar a Pemex durante tres años, bajar la carga fiscal para que aumente la producción. Dijo que, dentro de tres años, Pemex devolverá a la nación lo que se va a invertir.

Hacienda se dedicaba a ordeñar a Pemex, a exprimer a Pemex, le quitaba todo”.

Dijo que, antes, el 40 por ciento del presupuesto provenía de ingresos petroleros, y ahora ya no.

Respecto al avión presidencial, dijo que el próximo 15 de julio se cierran las propuestas de compra en California. Además, anunció que viene una nueva subasta de joyas, a cargo del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Es austeridad, es mayor recaudación para poder compensar lo que Hacienda va a dejar de obtener por la disminución de la carga fiscal en Pemex”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV