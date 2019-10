Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 10 octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 10 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional donde aseguró que su Gobierno mantendrá la política de no otorgar nuevos contratos petroleros en aguas profundas hasta que las empresas que ganaron contratos en el marco de la reforma energética prueben resultados. Dijo que a finales de 2019 habrá una evaluación de todos los contratos y su interés es que se cumplan los compromisos, no apostar a que no cumplan y denunciar o quitar el contrato.

Te recomendamos: Gobierno de AMLO evaluará contratos otorgados a empresas petroleras a finales de 2019

Factureros

Cuestionado sobre las denuncias de actos arbitrarios contra presuntos autores de facturas falsas, AMLO dijo que no se enjuicia por una denuncia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que debe turnarse el caso a la Procuraduría Fiscal, que investiga y, si obtiene pruebas, da parte a la Fiscalía General de la República (FGR). Después, un juez decide si hay proceso y puede o no dictar prisión.

El presidente dijo que estos temas se analizan en pláticas con empresarios y les piden ayuda, porque los factureros crecieron “como plaga” y la evasión alcanzó más de 30 mil millones de pesos al año. También tratan el fin de los privilegios fiscales.

SCJN y Medina Mora

Sobre la terna para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la renuncia de Eduardo Medina Mora, López Obrador dijo que él envía las propuestas al Senado y van sin línea.

Edad de retiro

Ante reportes de prensa, sobre el posible aumento en la edad del retiro, AMLO respondió:

Dijo que su Gobierno aplicará una política laboral distinta a la del periodo neoliberal, porque ese fue un fracaso rotundo.

Conagua y el Gran Canal

Cuestionado sobre la empresa Mota-Engil, señalada por un reportero como responsable del desbordamiento del Gran Canal en junio del 2019 y el tratamiento del agua, AMLO dijo que no otorgarán permiso de construcción donde no haya agua. Recapituló sobre sus propuestas para analizar qué clases de cultivos se pueden manejar en las zonas con y sin agua.

El mismo reportero afirmó que el incendio de un edificio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la CDMX fue para ocultar el papeleo y se debería hacer una denuncia. AMLO dijo que se debe proceder y a los corruptos les envió un mensaje: “Ríndanse, los tenemos rodeados”.

Sonora

Sobre su reunión con empresarios de Sonora, dijo que platicó para impulsar las actividades productivas en la entidad: que se termine la presa Pilares, que haya una buena campaña fitosanitaria para mantener la zona libre de enfermedades y vender a buen precio la carne que producen, el avance de los estadios de béisbol, terminar las obras de vialidad en Nogales.

Santa Lucía

Tras el reporte de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó mantener en reserva por 5 años la información sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de que AMLO prometió transparentar todo, una reportera preguntó por qué se reserva. López Obrador dijo que la reserva responde al proceso legal para combatir los amparos, pero aseguró que más adelante se hará pública toda esa información.

La instrucción que se tiene es de transparentar todo el proceso (…) Nosotros vamos a transparentar todo. Es un asunto de convicción”.

Cuestionado si su Gobierno importa petróleo crudo, dijo que él no tiene información de que se esté importante petróleo crudo, pero se tendrían que pedir esos datos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Huachigas

Un reportero denunció que en Puebla aumentó 800% el número de tomas clandestinas de gas y preguntó si el Gobierno federal contempla una estrategia parecida al combate contra el huachicol. Dijo que sí ha crecido el robo de gas, llamado ahora ‘huachigas’ y afirmó que ya se está atendiendo el problema, aunque no es lo mismo que el robo de gasolinas.

Reveló que hay un nuevo tipo de robo de combustible en el sureste, se trata de la venta de gasolina sin aditivos robada.

INAI y salud de AMLO

AMLO reveló que la Oficina de Presidencia recibió una solicitud de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para obtener una constancia médica y psiquiátrica del presidente López Obrador con los generales de una institución médica de alto nivel, con papelería membretada y fotografía con sello. Además, pruebas de orina, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita, entre otras, además de informes sobre parálisis facial y análisis toxicológicos.

Industria de la construcción

Ante denuncias de que el Gobierno federal tiene aglutinada la industria de la construcción, AMLO dijo que saben que la construcción reactiva la economía porque se hacen obras y se generan empleos. Aseguró que promueven proyectos de construcción y se invierte más que nunca en mantenimiento de caminos, 20 mdp en 2019. Anunció que ya inició, y luego será masivo, el trabajo de reparación y construcción de aulas en 170 mil escuelas primarias.

Además, dijo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya reactivó la construcción de unidades habitacionales, dijo que se detuvo un poco por casos de corrupción. Afirmó que se construyó mucho, pero mal, en zonas de riesgo.

López Obrador declaró que además están recogiendo obras tiradas en la administración pasada, de todo tipo, como escuelas, hospitales y puentes. Señaló que no pueden cerrar los ojos y puso como ejemplo el fracking, que no van a obtener gas a costa del medio ambiente, debe ser un desarrollo sustentable.

Denunció que, en Oaxaca, las empresas encargadas para las obras de reconstrucción de escuelas tras los sismos de 2017, no han cumplido, y por eso lo mejor es entregar el dinero a las asambleas de padres de familia y que sean ellos quienes ejerzan el presupuesto.

Ante investigaciones en Estados Unidos sobre el gobierno de México, AMLO dijo que van a limpiar y no permitirán corrupción, influyentismo y nepotismo, pero lleva tiempo porque mucho tiempo se impuso el modelo neoliberal, “que en esencia es un modelo para saquear”.

Banco del Bienestar y comisiones

AMLO reveló que la Asociación Nacional de Banqueros (ANB) compartió un informe sobre el costo de envío de remesas y México está en el promedio, pero dijo que “con todo respeto” se debe informar cuáles bancos cobran menos y cuáles cobran más.

Dijo que el Banco de Bienestar podría alcanzar 13 mil sucursales y que pide reportes, cada semana, en el avance de esta red que debe ir de la mano con la instalación de internet.

Mientras no haya capacidad de dispersión con el Banco del Bienestar se hará a través de distintos bancos, pero AMLO señaló que el objetivo es cubrir toda la red para entregar los apoyos sociales, incluso en zonas donde se destinan más remesas. Declaró que la estrategia es atender de la periferia al centro.

Científicos

También este jueves, López Obrador se refirió a que hay científicos que son detractores de su Gobierno, así como hay periodistas conservadores. Por eso, dijo que es importante lograr la reforma educativa, porque no quiere a un científico que sea una eminencia y construya una bomba atómica para destruir. Señaló que él prefiere dar peso a lo humano y no se debe confundir educación con cultura, que es mucho más.

Con información de redes sociales AMLO

MLV