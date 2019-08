Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 6 de agosto 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 6 de agosto de 2019 desde Palacio Nacional, donde anunció que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado subastará la casa de Zhenli Ye Gon el domingo 11 de agosto. También hoy, el canciller Marcelo Ebrard confirmó la muerte de 8 mexicanos, 4 mujeres y 4 hombres, durante el tiroteo registrado en El Paso, Texas, el pasado fin de semana. Dijo que hay 6 mexicanos heridos, 3 en estado grave. Hizo un recuento del ataque y se refirió al tirador, Patrick Crusius.

El canciller de México advirtió que serán perseverantes en los procedimientos judiciales que se emprenderán por el tiroteo en Texas.

Cuestionado sobre el propósito de la nota diplomática, el canciller dijo que México pide tipificar los hechos registrados en El Paso, Texas, como terrorismo y eso tendrá muchas implicaciones en el tema de la venta de armas.

AMLO se refirió al tráfico de armas y dijo que influye en la violencia que se registra en México, porque las bandas criminales acceden a armas de alto calibre. Señaló que Marcelo Ebrard está atendiendo ese tema. Reiteró que su Gobierno no ha dado consentimiento para que entren armas, en referencia al operativo ‘Rápido y Furioso’.

No aceptamos ningún operativo que implique la entrada de armas de Estados Unidos a México, como sucedió en los tiempos del neoliberalismo (…) no hay acuerdos debajo de la mesa”.

Sobre los migrantes, AMLO dijo que México cuida sus derechos humanos y por eso actúan para regular el flujo en la frontera sur, porque ahí enfrentan grandes riesgos. Aunque aseguró que su Gobierno está atendiendo las dos fronteras y en el norte les ofrecen empleo.

Dijo que México está ayudando a otros países a atender la crisis migratoria.

Que no nos confundan, nosotros no somos represores, no somos conservadores, no somos de derecha. No sostenemos que los problemas sociales se resuelven con medidas coercitivas”.