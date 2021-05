AMLO: Conferencia matutina hoy 31 de mayo de 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este lunes 31 de mayo de 2021 su conferencia matutina de prensa desde Palacio Nacional.

Como todos los lunes, el gobierno de López Obrador presenta, a través, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el reporte de los precios de las gasolinas por medio del “Quién es quién en los precios de los combustibles”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no caer en la tentación de hablar de temas electorales, a unos días de las elecciones del 6 de junio.

“Nada más quiero comentarles dos cosas, una de forma y otra de fondo, la de forma es que nos quedan tres días porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas, entonces que estos tres días, y desde luego jueves y viernes, no hablemos de cuestiones político electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación”, dijo a los reporteros.