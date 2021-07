AMLO: Conferencia matutina 27 de julio de 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este martes 27 de julio de 2021 su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

En el “Pulso de la salud”, el gobierno federal informa sobre los avances en el plan nacional de vacunación contra COVID-19, la adquisición de vacunas y la situación de la pandemia en México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a los atletas mexicanos que han ganado medallas, en tiro con arco y clavados sincronizados, en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El presidente reveló que su hijo menor, Jesús Ernesto, padeció COVID-19 y que gracias a que él y su esposa Beatriz están vacunados no se contagiaron.

“Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá”, señaló.