Video: Conductor ebrio atropella y mata a dos menores en Puebla

En el municipio de Atlixco, Puebla, dos menores de 17 y 5 años de edad, tío y sobrino, murieron tras ser atropellados por un hombre que conducía una camioneta blanca en aparente estado de ebriedad.

El accidente ocurrió el martes sobre la avenida Xalpatlaco junto a una unidad habitacional.

La cámara de seguridad de un inmueble del lugar captó el momento del accidente.

Por suerte otras dos personas que pasaban por el lugar lograron esquivar el impacto.

Gente que caminaba cerca del lugar, intentó ayudar a las víctimas. El joven de 17 años, quedó prensado en la parte delantera de la camioneta y murió en el lugar, mientras que el menor de 5 años fue trasladado a un hospital en la capital de Puebla y minutos después falleció.

“Yo fui a ver mis hijos, el hijo grande y el nieto estaba hasta atrás, y ya lo pasé a ver y yo quería que lo moviera el carro pero dijeron que no se podía, lo quería quitarlo para revivirlo pero pues no, no se pudo”, reiteró Adela Talavera, abuela de una de las víctimas.