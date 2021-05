Conductor del Metro recuerda cómo fueron los instantes posteriores al accidente de la Línea 12

Esta tarde, en entrevista para FOROtv y Noticieros Televisa, Rodrigo García, el conductor del tren de la Línea 12 del Metro que se accidentó la noche del lunes, narró cómo fue que vivió el lamentable accidente.

Describió la maniobra que llevó a cabo, así como lo que vio durante los primeros momentos del accidente.

“Antes de llegar a la estación Olivos siento un levantamiento, parte donde yo me zangoloteo, empiezo a ver el cableado, se empiezan a mover toda la parte, veo las pantallas que se empiezan a apagar, en el VS me aparece corte de corriente, disyuntores, y se apagan las pantallas, el momento donde yo bloqueo el tren, y el tren se llega a deslizar todavía, entonces yo veo la situación y de frente no veo nada, me bajo el tren está apagada completamente, no puedo bajar, desbloqueo la puerta para abrirla manualmente, salgo, me asomo hacia atrás y veo que hay presencia de humo, yo lo que veo, humo”, indicó Rodrigo García, el conductor del tren de la Línea 12 del Metro que se accidentó.