Conductor de BMW que chocó en Reforma busca libertad anticipada

Carlos Salomón Villuendas Adame, quien fue responsable del homicidio de cuatro personas cuando conducía su vehículo de lujo a exceso de velocidad por paseo de la Reforma y chocó al salir de un bar, podría obtener su libertad anticipada.

Villuendas fue sentenciado en enero pasado a 9 años y seis meses de prisión; sin embargo, su defensa logró un acuerdo de reparación del daño con los familiares de las víctimas.

Este martes un juez de ejecución del Reclusorio Norte determinará si Villuendas cumple con los requisitos para ese beneficio.

Para poder determinar si es procedente que salga de manera anticipada, pero bajo vigilancia de la autoridad, el señor Villiendas cubrió en su totalidad los montos que fueron señalados por parte de la sentencia. Los montos, por orden de la familia, no estamos autorizados para publicarlos sin embargo fueron de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que está solicitando el Tribunal, garantizar tener una línea y cubrir el monto de brazaletes electrónico”, indicó Ámbar Treviño, asesora de víctimas.

El acusado debe demostrar que ha tenido buena conducta durante su tiempo en reclusorio, también que está bajo un tratamiento de rehabilitación y aceptar que estará vigilado por la autoridad.

Villuendas permanece detenido en el Reclusorio Norte

No solamente se trata de cumplir con la resolución judicial, si no darle ese derecho a las víctimas de la reparación del daño. Al principio el señor Villuendas quería salir bajo un acuerdo reparatorio es decir no iba a pasar bajo un proceso que determinará su responsabilidad penal. Se determinó que si era responsable, que si venía en estado de ebriedad”, comentó Ámbar Treviño, asesora de víctimas.