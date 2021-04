‘Condeno cualquier abuso sexual’, afirma AMLO ante acusaciones contra Saúl Huerta

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), condenó cualquier abuso sexual tras las acusaciones contra el diputado federal por Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, detenido y liberado en la Ciudad de México, luego de que un menor lo señaló por presunto intento de abuso.

Te recomendamos: Amenazan de muerte a madre del menor que sufrió intento de abuso por diputado Saúl Huerta

López Obrador recordó que cuando asumió el cargo como Presidente de México dijo que no habría impunidad para nadie que cometa un delito.

Aseguró que este tipo de abusos no van a ser encubiertos.

“Ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el Gobierno, ya es otra cosa, no somos iguales, entonces, que se actúe”, sentenció López Obrador.