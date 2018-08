Concluyen trabajos en la Planta de Bombeo Cherokees, en Coyoacán

Concluyeron los trabajos en la Planta de Bombeo Cherokees, localizada en Canal Nacional, en la colonia CTM Culhuacán, en Coyoacán.

El suministro de agua potable se suspendió desde el jueves a la media noche y según las autoridades mañana se restablecerá el servicio y el flujo se normalizará hasta el domingo.

Fueron 20 colonias de Coyoacán e Iztapalapa las que tuvieron una baja en el suministro de agua potable.

Según las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) la planta de bombeo servirá para mejorar el abasto de agua a la zona de los Culhuacánes en Coyoacán, así como la alimentación de agua a los tanques Cerró de la Estrella y Xaltepec que abastecen las colonias ubicadas al centro, sur y suroriente de la delegación Iztapalapa.

Zonas en donde es frecuente el desabasto de agua y en donde los vecinos esperan que su situación cambie con la operación de esta obra.

“De repente tenemos agua, de repente no, siempre hacemos los trámites hacia la territorial cuando tenemos agua, no soy la única sin varios vecinos que de repente no tenemos agua”, apuntó Patricia, una vecina de Iztapalapa.

A estas colonias el agua llega por tandeo, dos o tres horas por la mañana únicamente. No han tenido en años un servicio fluido y constante.

Por lo que esperan que esta obra sea realmente favorable para ellos.

“La delegación Iztapalapa siempre ha padecido de agua, nos cobran, pero no tenemos agua, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo en donde no tuvimos ni una gota de agua entonces los vecinos nos organizamos y se tenían que pedir pipas, pero se tenía que pagar”, agregó Leticia.

Para cubrir la escasez de agua se le ha llevado agua en pipas, pero de cualquier forma es insuficiente.

“Y nos dejan de poquita por que luego no alcanza y hacerla rendir porque no hay de otra ya el lunes la escuela”, indicó Marisela, otra vecina de Iztapalapa.

Por las calles se ve el ir y venir de las pipas, las que manda gratuitas la delegación y las particulares que venden 10 mil litros de agua.

Los vecinos de los Culhuacanes en Coyoacán y del Cerro de la Estrella en Iztapalapa esperan que la planta de Bombeo Cherokee termine con los problemas de agua y que el domingo cuando se les ha prometido que se restablece el servicio, así se mantenga siempre.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LLH