Concluyen labores de rescate tras explosión por acumulación de gas que dejó cuatro muertos en Puebla

En Puebla concluyó la búsqueda y rescate de los tres cuerpos que se encontraban atrapados entre los escombros del edificio de cuatro pisos que colapsó, el pasado martes por la noche, luego de una explosión por acumulación de gas en la Avenida 2 Poniente, de la colonia San Matías, en la capital poblana.

Te recomendamos: Bomberos rescatan los dos cuerpos que permanecían atrapados en escombros tras explosión en Puebla

El primer cuerpo que se rescató fue el de una mujer, a la 1:30 horas del jueves.

Por la tarde, a las 18:50 horas, se ubicó el cuerpo de un hombre de mediana edad y después de las 21:00 horas se rescató a otra mujer sin vida, con lo que aumentó a cuatro el número muertos por la explosión.

Luego del rescate de los cuerpos, este viernes comenzó la valoración de las viviendas cercanas al punto de la explosión, como la casa de Rita, quien vive desde hace más de 40 años junto al edificio que colapsó.

Poco a poco cada uno de los vecinos ingresó a la zona, acompañados por elementos de Protección Civil, para poder llegar a su casa y realizar la evaluación estructural.

La dirección de Protección Civil del municipio de Puebla informó que, hasta el momento, se reportan daños estructurales en dos viviendas y en otras 10 hay solo afectaciones menores.

Las autoridades aún no determinan qué causó la explosión.

“En toda la revisión que hicimos en el inmueble, no encontramos alguna seña de que realmente haya una falla en un cilindro de almacenamiento. Además se manejaban otro tipo de gases en el lugar, no solamente gas licuado de petróleo, también se tenían cilindros de acetileno, que son los que utilizan para corte y soldadura, entonces realmente no tenemos en este momento qué es lo que determinó la explosión”, explicó Gilberto González.