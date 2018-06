Concluye el tercer debate de candidatos a la Presidencia

Concluyó el tercer debate de los candidatos a la Presidencia de la República. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente; Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, integrada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano; José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, que incluye al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), y Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos haremos historia, que coaliga el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), contestaron las preguntas que los ciudadanos hicieron en redes sociales sobre

Crecimiento económico, pobreza y desigualdad

Educación, ciencia y tecnología

Salud, desarrollo sustentable y cambio climático.

Gabrela Warkentin, Carlos Puig y Leonardo Curzio fueron moderadores del encuentro.

Crecimiento Económico

En materia de crecimiento económico, Ricardo Anaya, el candidato que abrió el debate, señaló que sus propuestas no implican un aumento de impuestos, sino que “tenemos que vigilar el gasto, porque hoy hay corrupción. Tenemos que concentrarnos en el ingreso personal”, por lo que propuso aumentar el salario mínimo a 180 pesos al día; también propuso aumentar la inversión, disminuir el gasto corriente y que quienes ganan menos de 10 mil pesos al mes no paguen Impuesto Sobre la Rente (ISR). Acusó la necesidad de combatir la corrupción porque “es el principal obstáculo para la economía”.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que plantea que se mantenga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero “no puede convertirse en fatalidad para los mexicanos. Propuso “acabar con la corrupción, que es el principal problema del país; hay que liberar los fondos que se van por el caño de la corrupción, calculo que son 500 mil mdp al año; lo otro es cortar el copete de privilegios en el gobierno”. Además, propuso “fortalecer el mercado interno, se debió hacer desde hace tiempo. No apostar a la política del exterior, se abandonó el campo, podemos producir en México lo que consumimos en México”.

José Antonio Meade señaló que las propuestas de López Obrador se han visto antes y “esta película termina mal, se enfrentará desempleo e incremento en la pobreza de 30%”

En torno de la equidad de género, Meade señaló la necesidad de “cerrar brechas entre el hombre y la mujer, porque se puede crecer medio punto más del PIB”. Señaló que antes de que López Obrador llegara al Gobierno de la Ciudad de México, se generaban 7 mil empleos en la capital del país, y después, cuando Alejandro Encinas quedó a cargo del gobierno, se generaban 11 mil empleos, pero “cuando él, López Obrador, fue jefe de Gobierno se generaron sólo 250 empleos”.

Sobre el salario mínimo, Jaime Rodríguez Calderón señaló que no ha propuesto desaparecer ese ingreso sino “incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios, no cobrar ISR a quienes ganen hasta 12,500 pesos mensuales”. Acusó que el salario mínimo es una forma de controlar que ha “destrozado al IMSS, los ingresos de municipios de los estados. Es la complicidad con los patrones”. Señaló que “no puede ser justo que una persona termine su vida laboral con una pensión de 1,800 pesos mensuales, por eso es correcto lo que propone Andrés de mantener a esa gente”. Insistió en que su propuesta económica se puede lograr “quitando a los flojos del gobierno, incluyendo a estos tres, porque no pueden ganar lo que ganan”

Anaya dijo que una propuesta concreta es bajar el precio de la gasolina, mediante la disminución del impuesto a la gasolina.

Rodríguez Calderón enfatizó que los candidatos de partidos, a quienes llamó “la tercia maldita”, han destruido a México.

Desigualdad y pobreza

En torno de los programas sociales Meade defendió que durante su gestión en Sedesol salieron de la pobreza 2 millones de personas, por lo que “es claro que el enfoque que se utilizó es lo que debemos hacer; es lo que recomienda Coneval”. También determinó la necesidad de impulsar que los jóvenes terminan la preparatoria para que puedan encontrar empleo con el que resuelvan otros problemas.

Anaya aseveró que la mejor política social es el empleo, porque “nada sustituye un trabajo bien pagado” y propuso “dejar de utilizar los programas para controlar a la gente en pobreza”.

López Obrador bordó sobre su programa de becas para jóvenes y presumió que su programa de apoyo a adultos mayores ha sido evaluado por organismos internacionales y ha sido copiado por los gobiernos del PRI y del PAN.

Rodríguez Calderón señaló que es necesario diferenciar el asistencialismo del apoyo a grupos vulnerables, para no dar recursos a “gente floja”.

Meade acusó a López Obrador de ser “uno de los gobernadores más corruptos en México”, a lo que el morenista le pidió que se serene. “Yo qué culpa tengo de que están empatados hasta abajo y piensan que en el debate van a remontar, entiendo que están desesperados, pero serénense”.

Anaya señaló que López Obrador se ha convertido “en lo que criticabas, ya tienes tu contratista favorito, porque le dio a José Martín Rioboo Martín contratos por 170 mdp sin licitaciones”

Jaime Rodríguez Calderón señaló que Nuevo León es el único estado “que ha terminado casi con la pobreza extrema; terminamos con el asistencialismo y la gente se puso a jalar, porque le gusta trabajar, no recibir asistencialismos”.

Anaya insistió en que hay pruebas de que López Obrador le dio contratos a Rioboo, y Rodríguez Calderón apuntó “me divierto con ustedes. Ya, dense un beso, ¡hombre! México necesita unidad, no pleitos, ustedes se pelean y no dan soluciones”

Educación

Jaime Rodríguez Calderón defendió que es necesario que la familia se implique para mejorar la educación; “padre y madre deben dejar de ser alcahuetes, deben regresarle el poder al maestro”. Propuso modificar la reforma educativa y regionalizar, porque “no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León”. Dijo que “ninguna reforma debe ser a chaleco. Hemos fallado en la comunicación con maestros”. Propuso impulsar la educación a distancia y “trabajar en el nivel técnico superior, porque es demanda la industria”

Anaya dijo que la educación tiene “un reto doble, de cobertura y de calidad”. La reforma educativa, dijo “se ha implementado mal, porque se trataba de mejorar la educación no de castigar a maestras y maestros. Hoy se gasta el triple en evaluaciones de lo que se gasta en capacitación”.

López Obrador defendió la necesidad de “cancelar la esencia de la reforma, porque considero que no es educativa, tiene más que ver con reforma laboral, es un mecanismo de represión, una coerción a maestros”. Dijo que está de acuerdo con evaluar al magisterio, pero “antes de evaluar hay que formar, hay que incentivar, convencer, concientizar, no imponer las cosas, como lo hicieron”. Sin embargo, acotó, “voy a enviar iniciativas al Congreso”.

Meade dijo que “cancelar la reforma implica cancelar el futuro de tus hijos” y llamó a buscar educación de excelencia. Apuntó que las escuelas deben ser inclusivas también con personas con discapacidad. Dijo que se “sentaría a hablar con todos, con los que avientan piedras, palos e impiden tránsito, porque, tengan la certeza, estoy con los maestros”.

Ciencia y tecnología

En materia de ciencia y tecnología, López Obrador señaló la necesidad de destinar más recursos; dijo que fortalecería el Conacyt y anunció que María Elena Álvarez Buylla Rosses estaría a la cabeza de esa institución.

Meade señaló que hay 1.2 millones de científicos mexicanos en el extranjero, y 70% quiere regresar. Propuso usar la tecnología para combatir problemas de salud y resolver problemas de identificación.

Anaya dijo que tener un teléfono celular inteligente “es una necesidad” por lo que se debe garantizar cobertura de internet y que todo mundo tenga tecnología para acceder a la red.

Jaime Rodríguez Calderón afirmó que es necesario igualar la inversión en ciencia y tecnología con España y tender a igualar con Alemania.

Para combatir la fuga de cerebros, López Obrador propone fortalecer el plan de becas para científicos; Meade acusó que la tecnología es un gran apoyo a la seguridad y dijo que así se pudo saber que Morena no entregó dinero a damnificados, sino que lo usó para dárselo a operadores políticos. Pidió que el INE investigue.

Jaime Rodríguez Calderón dijo que para eso existe el FBI, que es “Facebook Bronco Investigation”.

Salud

En materia de salud, José Antonio Meade propone unificar el sistema, para que todos los ciudadanos puedan acudir a la clínica que decidan del IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular.

Anaya propuso que el expediente clínico electrónico es “el paso previo a la convergencia para que la gente puede ir de manera indistinta a un hospital y atenderse de la mejor manera”

Jaime Rodríguez Calderón propuso “universalizar, que el mexicano tenga derecho a la salud, pero no como decreto, sino con atención de calidad”. Dijo que sí se ha hecho revisiones una clínica pública.

López Obrador habló de garantizar el acceso oportuno y gratuito al servicio de salud, pero, afirmó, el seguro popular “ni es seguro ni es popular, por lo que propuso reformarlo” y “evitar la corrupción en compra de medicamentos”.

Meade dijo que a López Obrador las cuentas no le salen, porque “tienes un presupuesto de cinco millones de millones de pesos, en donde 1.5% es gasto del Estado, 1.5% costo de deudas y pensiones, 1% es del IMSS, ISSSTE, PEMEX, 1% es gasto del gobierno federal. No le salen las cuentas”.

Desarrollo sustentable

Para preservar las zonas de valor ambiental de los pueblos indígenas, Jaime Rodríguez Calderón afirmó que falta cultura “tenemos que trabajar en eso; no sólo proteccionismo, sino fomento a la cultura, para que la gente disfrute lo que tiene sin destruirlo”.

Anaya propuso apelar a las fuentes de energía renovable y afirmó que en 2024 un auto eléctrico costará lo mismo o menos que uno de combustión interna.

López Obrador señaló que se pueden usar energías renovables, pero insistió en que se requiere gasolina barata para México.

Meade dijo que los subsidios a la gasolina no se pueden mantener y señaló que se debe impulsar la energía nuclear, además de la eólica y la solar.

Rodríguez Calderón señaló que es necesario pensar en el uso de la energía nuclear y Anaya y López Obrador la rechazaron

Para mitigar el daño de los desastres naturales en algunos municipios, López Obrador propuso “plantar árboles frutales y maderables, sembrar un millón de hectáreas en sur sureste del país, con efecto multiplicador”.

Cierre

Al cierre, López obrador llamó a la gente a participar en la cuarta transformación del país y a votar sin miedo.

Rodríguez Calderón apuntó que es necesario votas independiente, “quítate la pata del pescuezo, que estos tres que se vayan a su casa y sin pensión, que dejen de chupar tu dinero”

Meade pidió “su voto de confianza para ser presidente y trabajar con sus familias. Conmigo les va a ir bien”

Anaya apuntó que “no se trata de votar sobre lo que nos divide, sino por lo que nos une”, pidió transformar “el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad”.

