Concluye temporada de anidación de tortuga marina blanca en Campeche

En Campeche, concluyó la temporada de anidación de tortugas marinas de la especie blanca.

Según biólogos y especialistas, está temporada aumentó un 50% el arribo de tortugas de esta especie en comparación con el 2020, siendo la mejor en los últimos 5 años.

“Se observa no solamente un proceso de continuidad en cuanto a los números, si no que ha aumentado el número de anidaciones y de liberaciones. Ha aumentado en un 50 % de acuerdo a los datos que yo he venido observando”, afirma Moisés Rosas, Técnico operativo de la reserva de flora y fauna “Laguna de Términos”

“Prácticamente ya acabó la temporada, solo estamos esperando los últimos nacimientos de los últimos nidos que quedan, prácticamente este que se tiene en el corral y como uno o dos en playa, prácticamente ya serían los últimos nidos que quedan”, aseguró Pedro García, quien es el ecólogo responsable del campamento tortugero de Isla Aguada.