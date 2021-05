Concluye Segundo Periodo Ordinario en Cámara de Diputados con rechazo a la reforma de Sergio Mayer

En el último día de sesiones, la Cámara de Diputados rechazó la reforma propuesta por el morenista Sergio Mayer que buscaba una remuneración compensatoria a los titulares de derechos de autor por la copia privada de sus obras en libros, fonogramas, videogramas, equipos de cómputo o dispositivos digitales como celulares o tabletas electrónicas, que tienen capacidad de grabar y almacenar contenidos.

La mayoría de sus compañeros de Morena y del Partido del Trabajo, así como la oposición, argumentaron que el costo sería asumido por el consumidor final y no por los fabricantes.

La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, dijo en Tribuna:

Y reprocharon una falta de claridad en la reforma.

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo dijo en Tribuna:

“Vamos a poner impuestos que no son ni siquiera para nuestro gobierno, que no son para el pueblo, que no son para obra pública, sino que son para quién sabe qué asociación civil , que el promovente pues yo creo que ahí anda interesado, francamente, no entiendo por qué esté beneficiando a quién sabe quién”.

El aludido respondió desde su curul.

La reforma fue desechada por 292 votos en contra y 87 votos a favor.

Como último punto del orden del día los diputados también rechazaron el desafuero del senador morenista Cruz Pérez Cuellar, solicitado por la Fiscalía de Chihuahua, por haber recibido dinero de la llamada nómina secreta del entonces gobernador César Duarte.

El diputado Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, dijo en Tribuna:

“La Sección Instructora propone que no se considerare procedente la petición del Ministerio Público del Estado de Chihuahua, sin embargo, esto no quiere decir que la Cámara tuviera que prejuzgar en cualquier sentido, que considerara que de ninguna manera pudo la persona señalada haber cometido este delito o cualquier otro. No, no se propone eso, sino se propone simplemente no admitir la pretensión de la Fiscalía porque no nos dio la suficiencia probatoria en esta ocasión”.