Concluye ronda de participaciones de candidatos al STPRM en Palacio Nacional

Con el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a blindar la elección de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, este 31 de enero, concluyeron las participaciones de los 25 candidatos registrados en la contienda que fueron invitados a exponer sus propuestas de campaña.

“Eliminaremos el 60 por ciento de la plantilla de comisionados sindicales, que sólo se han convertido en parásitos y golpeadores de nuestro sindicato petrolero. Revisaremos las percepciones como funcionarios sindicales. No podemos ganar más que el presidente de la República / la democracia sindical será un hecho. Impulsaremos la democracia sindical directa y participativa, a través de la consulta a la base de trabajadora, jamás la imposición”, dijo Ulises Santos Rodríguez, candidato a secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

“Sería muy bueno también, como nos acompaña la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que hablábamos de reforzar el sistema de votación por teléfono para evitar bloqueos y problemas, porque hay gente interesada en que nos vaya mal, pero no son los trabajadores, ni los candidatos, sino los machuchones. Entonces, de aquí al lunes que es la votación, convocar, pedirles a los técnicos de Teléfonos de México, de las empresas de comunicación, que nos ayuden para blindar todo el sistema, que no tengamos ninguna falla”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

En el tercer turno, estuvo Nora Luz Vázquez Sánchez, de la sección 15:

“Auditar las 36 secciones y al Comité Ejecutivo Nacional de forma recurrente, dar cumplimiento a la rendición de cuentas. Acabar con la venta de plazas y de fichas, no me rendiré ante la represión que ha padecido y sigo padeciendo por la mafia de Carlos Romero Deschamps, quien pretende prolongar su cacicazgo a través de algunos candidatos, ejemplo de ello: Ricardo Aldana Prieto”, agregó.

En el penúltimo turno participó José Luís Vázquez Torres, de la sección uno.

“No podemos ser cómplices, ni ver, ni dejarnos callados de ver cómo Romero Deschamps sigue moviendo los hilos de la corrupción en su candidato, de Luis Ricardo Aldana Prieto, el eterno tesorero que no nos ha dado cuenta de 30 años de las cuotas sindicales. Sabemos que Romero Deschamps viene apoyando a grupos disidentes que se hacen llamar líderes, ejemplo: ¿cómo es posible que una senadora de Morena aspire sin renunciar a su cargo y quiera la secretaría general nacional, cuando desde el 2011 no ha trabajado?”, sentenció.

Concluyó Esbayde Villaverde Acevedo, de la sección 48, quien hizo un señalamiento a la secretaria del Trabajo.

“Le entrego esto a la licenciada Luisa María Alcalde, que desde el 24 de febrero se le hizo llegar para que no participen los espurios, los corruptos, en elecciones, con todos los artículos que deben de ser. Y consideramos, licenciada, que usted ha sido un estorbo para la justicia, consideramos, desde el momento en que usted no ha permitido seguir lo que tenemos que hacer, ¿sí, licenciada? Desde el momento en que usted les ha dado participación a esas personas, desde el momento que iniciaron las elecciones locales, cuando debieron de haber sido las del nacional, entre muchas otras cosas que tenemos, licenciada, yo pido que, de verdad, no sea usted una traidora para la 4T”.

“Quisiéramos que la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, el centro laboral, dijera: ‘Este no participa, este sí participa’ o pudiera imponer reglas en una elección, les toca a las propias organizaciones el poder conducir sus procesos electorales y a la autoridad, en este caso al centro laboral, validar o no una elección conforme a las quejas que puedan irse presentando en caso de haber irregularidades. ¿Qué sucede en el caso de que determine que hay duda razonable? Puede mandatar repetir el procedimiento”, concluyó Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social.