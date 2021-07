Concluye rehabilitación del Parque Ecológico Xochimilco

Este domingo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco.

Te recomendamos: Sheinbaum se reúne con cinco gobernadoras electas de Morena

Luego de hacer un recorrido abordo de una trajinera con su nombre

Ofreció un mensaje en el que destacó la transformación de este espacio público y ahora gratuito.

“Se había apoderado un grupo de este parque no solamente cobrando la entrada sino haciendo prácticamente un uso privado y se había abandonado, todos los lagos que ustedes ven hoy estaban totalmente azolvados, no había canales, no había espacios de diversión, había ido cayendo decayendo cada vez más y lo que hicimos -cuando entramos- fue recuperar el parque porque así como decimos: la educación es un derecho, la salud es un derecho, la vivienda es un derecho; el espacio público y la naturaleza, el disfrute de la naturaleza también son derechos, así que por eso desprivatizamos este espacio, es gratuito, es público y es para beneficio de los habitantes de la ciudad”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.