Concluye registro de nuevos diputados para la 64 Legislatura

Este martes concluyó el registro de los nuevos diputados que integrarán la 64 Legislatura.

“Hemos credencializado 498 diputados que el día de mañana estarán presentes aquí en la constitución de esta 64 Legislatura, faltaron dos diputados que esperaremos hacerlo próximamente”, señaló Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados.

Faltó el diputado Ervé Aguilar, de Morena, de Yucatán, porque está hospitalizado y el diputado Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde.

En su registro, los 21 diputados electos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estuvieron acompañados por su líder nacional Manuel Granados, quien habló de la necesidad de reformar al partido luego de la debacle electoral.

“De buscar los mecanismos para cambiar nuestras reglas de convivencia, para generar incluso las condiciones de revisar la permanencia de nuestro logotipo, de nuestras siglas, de los documentos que le dan vida al propio PRD, no es cosmético”, apuntó Manuel Granados, presidente del PRD.

Mientras que el Partido Verde anunció su separación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Nuestra alianza legislativa, legislativa con el PRI culmina el día de hoy, el día de mañana iniciamos una nueva etapa, una nueva etapa donde van a ver a un Partido Verde mucho más independiente”, añadió Arturo Escobar, diputado electo.

Este miércoles se llevará a cabo la Sesión Constitutiva de la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados en la que rendirán protesta los nuevos legisladores.

La Mesa de Decanos, que conducirá el diputado Pablo Gómez, por ser el legislador con mayor antigüedad, será la encargada de tomar protesta a los nuevos diputados.

Concluye registro de 300 diputados de mayoría relativa

El pasado viernes concluyó el registro de los 300 diputados electos de mayoría relativa en la Cámara de Diputados.

Tocó el turno a los del PAN y del PRI, partidos minoritarios que promoverán el debate de las ideas por encima de su condición.

Y el reto va a ser, como lo hemos comentado, no ganar votaciones, es debatir, y debatir no es reñir y discrepar no es reprimir, necesitamos entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado y que nadie es dueño absoluto de la verdad”, comentó Juan Carlos Romero Hicks, diputado electo del PAN.