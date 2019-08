Concluye gira de López Obrador por Zacatecas

Durante su visita en Zacatecas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los grandes negocios y tranzas en el gobierno de México han tenido históricamente el aval del presidente.

Ya no se va a seguir simulando, engañando, diciendo es que el presidente no sabía, el presidente tiene buenas intenciones, pero sus colaboradores no lo ayudan, lo engañan, lo traicionan, falso, el presidente de México está informado de todo y en los grandes negocios, las grandes tranzas en el país, todas llevan el visto bueno del presidente de la República, nada que no sabía”, comentó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.