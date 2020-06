Concluye ‘Aprende en Casa’ y ciclo escolar para millones de alumnos de educación básica en México

La SEP dio por terminadas este viernes las clases a distancia bajo el programa “Aprende en casa” y millones de alumnos de educación básica vivieron un fin de curso virtual

Benjamín concluyó su primer año de primaria este viernes. Desde marzo dejó de ir a clases y siguió el curso gracias al programa “Aprende en Casa.

Junto con su mamá se esfuerza en mandar las tareas a los maestros y sigue aprendiendo a leer con un apoyo a distancia.

Sigo estudiando. Mamá me ayuda y yo resuelvo todo. La ciudad fue infectada por COVID- 19, mi tía es una sobreviviente del COVID y me quedo en casa para que no me dé COVID. Extraño mucho a mis amigos, jugábamos todos los días y cuando pasó lo del COVID ya no pudimos y ahora estamos separados. Falta menos tiempo”, dijo el menor.