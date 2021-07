Concluye 2+1, estrategia de vacunación contra COVID en Chiapas y aumenta asistencia

En Chiapas, la estrategia “2+1” qué implementó el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde un joven de 18 a 39 años puede vacunarse contra el COVID-19 si llevaba a dos adultos de 40 años y más, concluyó y provocó un aumento en la vacunación de las personas.

Este martes la estrategia concluyó y la asistencia de personas en los centros de vacunación aumentó considerablemente.

Los jóvenes mostraron su interés por el biológico.

“Vine con unos compañeros de la oficina porque surgió el asunto de que si traes a dos personas y te apadrinan pues pueden aplicarte la vacuna entonces aproveché”, agregó Jackelín Esponda, joven vacunada:

“Siento que con la vacuna voy a tener mayor efectividad, no significa que no me va a dar COVID, me puede dar, pero no me puede matar entonces dije me la voy a poner de una vez, primero le hable a un tío y me apoyo con esta persona que es mayor de edad para que venga”, dijo Sebastián Hernández, joven vacunado.