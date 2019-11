Este martes se presentó en el Auditorio Nacional el concierto ‘Tengo un sueño’, en el que participan artistas de 339 semilleros creativos, que son proyectos con los que el Gobierno federal busca impulsar la cultura en el país.

Te recomendamos: Orquesta de niños indígenas engalana la Guelaguetza

La banda sinfónica de Tlaxiaco, Oaxaca, con niños de 5 a 18 años es uno de estos proyectos.

En una cárcel abandonada ensaya la banda sinfónica de Tlaxiaco, exprisión y exconvento colonial, fue convertido en “semillero creativo” desde junio pasado, justo en el centro de la capital mixteca.

Cientos de padres llevan a sus niños a estudiar las partituras que les enseña el maestro Alejandro Zamora, trombonista de la escuela nacional de música y director musical de este proyecto, con quien comenzaron el proyecto desde el 12 de enero de 2015.

FOTO Se presenta concierto sinfónico ‘Tengo un Sueño’ en el Auditorio Nacional. (Secretaría de Cultura)

A sus ocho años, Jeset es un percusionista veterano y ha grabado dos discos, uno con Lila Downs.

El repertorio de la Basit incluye piezas originales de mixtecas.

No nada más es saber música y ya, con la música se cambian muchas vidas, me gusta que esté en la música y no en el celular o en la calle”, explicó Ericka Aguilar, madre de uno de los niños participantes.