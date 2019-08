No se van a entregar concesiones mineras a diestra y siniestra: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en su gobierno ya no se van a entregar concesiones mineras a diestra y siniestra ni condonar impuestos.

Está claro de que ya no es lo mismo, ya no se van a entregar concesiones a diestra y siniestra como se hizo en el periodo neoliberal, eso ya no. Felipe Calderón entregó 26 millones de hectáreas para la explotación minera a empresas particulares nacionales y extranjeras, en total entregaron 40 millones de hectáreas, pero cuando en realidad están explotando nada. No se las acaban ni en mil generaciones, ¿por qué tanto?, por la especulación por tener los títulos y negociar en el mercado financiero”.