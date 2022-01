Concentración de migrantes, por un rumor, provoca cierre del puente internacional de Piedras Negras con Eagle Pass

La mala información y engaños provocaron que más de 500 migrantes hondureños, se concentraran en el Puente Internacional Número 2 que une a Piedras Negras, Coahuila con Eagle Pass, Texas.

Según los migrantes, autoridades estadounidenses les iban a otorgar en los primeros minutos de este 3 de enero, asilo humanitario.

Los migrantes, en su mayoría hondureños, se concentraron en las calles aledañas al Puente Internacional Número Dos desde la noche del domingo.

La confusión se generó ante el rumor de algunos migrantes repatriados, entrevistados por autoridades estadounidenses, que les informaron a otros migrantes qué día iniciaría el registró para solicitar el trámite de internación a los Estados Unidos.

Pero la noticia fue falsa, lo que provocó la molestia de los migrantes.

“Necesitamos el apoyo de ustedes, mire no es mentira mi niño aquí está, mi niño enfermo con fiebre, mire tiene fiebre el niño por favor ayúdenos, nosotros venimos, soy madre soltera y me ha costado mucho llegar hasta aquí”, comentó una migrante hondureña.

“Muchos haitianos también están entrando”, dijo un migrante hondureño.

Las temperaturas congelantes empeoraron el panorama, pues lo niños incluso de meses de nacidos no soportaban el frío.

Ante la manifestación de los migrantes las autoridades determinaron cerrar de manera parcial el puente internacional por cerca de una hora hasta que los centroamericanos regresaron a territorio mexicano.

“Nos dijo que fuéramos al puente dos para apuntarnos y yo sé que el 40 por ciento de las personas que estamos aquí fuimos a apuntarnos, yo soy uno de ellos que nos apuntamos, nos tomó la foto y una señorita nos dijo que esperáramos un rato, esperamos, esperé un rato y me dijo que el 3 de enero podríamos ingresarnos por el puente dos a pedir asilo”, agregó un migrante.

La alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño, dijo que está en contacto con las autoridades estadounidenses para dar solución a esta situación.

“Nosotros hemos estado en constante comunicación con el señor Paul del Rincón, el director de puentes, y también acá con todo el equipo de México, para estar, pues avisándoles, platicando con estas personas, concientizándolos que eso no era verdad que no tenían por qué estarse juntando en grupos, sobre todo pues con el frío, con los niños, convenciéndolos y tratándoles de explicar que no era así la situación”, expuso Norma Treviño, alcaldesa de Piedras Negras.

Las autoridades locales señalaron que buscarán estrategias para proteger a los migrantes de las inclemencias del clima, sobre todo en las noches, donde la mayoría duermen en las calles, por lo que abrió la posibilidad de la apertura de los albergues o refugios temporales.

Con información de Sandra Santiago.

