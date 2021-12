Concamin advierte posible guerra comercial entre México y EEUU por autos eléctricos

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber, anticipó que habrá una guerra comercial si Estados Unidos insiste en aplicar estímulos fiscales a los autos eléctricos en México.

“Los autos eléctricos, ahí sí Estados Unidos está violando el TMEC, no es correcto lo que está haciendo. Nosotros como industria estamos en desacuerdo a esa posición de Estados Unidos ahorita ya se está sumando Canadá, tenemos que controlar eso, entonces va a ser una guerra comercial entre que te subo y que no te subo, y en que te afecto, no conviene, hay que respetar el TMEC, es lo que pide la Confederación de Cámaras”, declaró José Abugaber