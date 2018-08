Conapred: Por falta de igualdad, México vive mayor discriminación

Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo en entrevista con Paola Rojas que por la falta de igualdad, México vive mayor discriminación.

En Al Aire con Paola Rojas, Alexandra Haas detalló que los datos sobre la discriminación reflejan que hay prejuicios y estereotipos que se convierten en prácticas y que tienen efectos sobre los derechos. “El hecho de que las personas con discapacidad no sepan leer o escribir el mayor son diferencias de la estructura de un país que discriminan mucho”.

Alexandra Haas destacó que existen cinco entidades federativas en donde más se refleja la discriminación en niños y mujeres.

Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2017, uno de cada cinco adultos se sintieron discriminados en México.

Durante una encuesta, algunos mexicanos revelaron que se ha sentido discriminados en lugares como las playas, restaurantes y transporte público debido a que una imagen social puede entrar.

“En México se da mucho la discriminación, por muchas razones, en lugares, sobre todo, donde uno por su nivel social no puede entrar también en lugares como las playas, restaurantes, donde solamente cierta imagen social puede entrar”, dijo el señor Alejandro.

La señora Elvira comentó que el transporte público como el Metro en la Ciudad de México, es uno de los lugares en donde se vive más discriminación. “He sido discriminada porque muchas hay gente que a lo mejor es más que uno, y luego me hacen sentir menos, y eso pasa mucho en el Metro, en el transporte, pues, en todas partes”.

Por otra parte, las personas mayores de edad se llegan a sentir discriminados por no tener dinero debido a que ya no pueden laborar. “Personas ya grandes de edad, ya nos quedamos sin trabajo, no dinero, entonces eso es una discriminación nosotros ya tenemos 60 años y no fácilmente contratan, ya quieren gente joven como de 30, 35 años, ya a nuestra edad ya no nos contratan”, argumentó el señor Tomás.

Con información de Al Aire con Paola Rojas

