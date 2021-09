“Conagua comunicó que caudal de río incrementaría, no que se inundaría la ciudad”, afirma alcalde de Tula

El alcalde de Tula Manuel Hernández Badillo afirma Conagua comunicó que caudal de río incrementaría, no que se inundaría la ciudad. Se cumple una semana de las intensas lluvias en el Valle de México, cuyos escurrimientos hacia Hidalgo provocaron que el Río Tula se desbordara. Las lluvias en el Valle de Mexico ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde, el río se desbordó a partir de la medianoche.

Te recomendamos: Conagua asegura que sí alertó a autoridades de Tula de desbordamiento del río

Este lunes, el alcalde de Tula, Hidalgo, respondió a estos señalamientos.

“Lo que me comenta a mí, de manera muy puntual, el director de PC del Municipio que primera llamada que recibió fue 9, 9 y media de la noche y fue cuando empezamos a alertar”, agregó el alcalde Hernández.

“Nosotros no fuimos notificados, queremos ser muy puntuales: Manuel Hernández Badillo, presidente municipal, no fue notificado”, insistió el alcalde.

Refirió que el mensaje que recibieron de la Conagua no fue claro.

“Lo que me manifiesta el director de PC es que le comunicaron que el caudal de agua se incrementaría, pero no así que se inundaría la ciudad, son cosas totalmente diferentes. A nosotros nunca nos dieron indicación de que evacuáramos. Si la Conagua tiene alguna muestra de prueba de que nos notificó, que la presente y nosotros estaremos defendiendo jurídicamente que no fuimos notificados”, reiteró el alcalde Hernández.