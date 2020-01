Esgrimista Paola Pliego gana demanda a la Conade por falso dopaje

La esgrimista, Paola Pliego, ganó una demanda interpuesta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por daños y perjuicios tras un falso positivo de dopaje que la marginó de participar en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Te recomendamos: Harta de abusos en México, la esgrimista Paola Pliego cambia de nacionalidad

La demanda se llevó a cabo durante la administración de Alfredo Castillo al frente del organismo deportivo, por lo que ahora se deberá analizar si procede y se retribuye un pago de 15 millones de pesos a la competidora, quien decidió cambiar de nacionalidad tras la acusación.

De acuerdo con los abogados de la esgrimista, el laboratorio antidopaje de la Conade incurrió en una serie de errores en el manejo de un control de supuesto doping y que a la postre ocasionó que la atleta quedara fuera de la cita olímpica de Río 2016.

Debido a la situación, la deportista, originaria de Querétaro, decidió cambiar de nacionalidad el año pasado y optó por representar a Uzbekistán y ahora busca su pasaporte a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por esa nación.

Paola Pliego, atleta que dejó de ser mexicana por la falta de apoyo al deporte

Paola Pliego es una atleta que dejó de ser mexicana por la falta de apoyo al deporte; ella, por un error de laboratorio, no participó en los Olímpicos del 2016.

En 2016, la queretana Paola Pliego fue candidata para representar a México en los Juegos Olímpicos de Río, pero cuatro días antes irse le informaron que no iba a participar porque había dado positivo a la prueba de antidopaje.

Después de un mes de perder la oportunidad la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le informó que había sido un error en las pruebas de laboratorio.

Paola Pliego, esgrimista, dijo: “Me gustaría saber qué fue lo que pasó con mis pruebas de dopaje, es lo que más me gustaría saber, si alguien lo hizo intencionalmente o si fue un error”.

En agosto del 2018, la atleta demandó a la Conade y a la Federación Mexicana de Esgrima por esta y otras situaciones.

Era mi sueño ir a las olimpiadas, sacrificamos tantas cosas como atletas, como personas y que un día te lo quiten, fue por eso que era importante para mi buscar justica, no venganza no nada solamente justicia fue por eso que los demandé si quiera que me pidieran perdón”, dijo la esgrimista.

En julio de este año anunció en su cuenta de Twitter que renunciaba a representar a méxico y ahora abandera a Uzbekistán.

Hace unos días en su primera competencia representado a Uzbekistán, Paola Pliego perdió ante la mexicana Natalia Botello en el Campeonato Mundial de Esgrima celebrado en Hungría.

Las políticas de austeridad impuestas por el actual gobierno federal provocaron que se redujera el presupuesto en 70 millones de pesos para el deporte.

Además de Paola, otros cuatro deportistas mexicanos prefirieron cambiar de bandera en los últimos tres años. Se trata de los clavadistas Kevin Chávez y Jonathan Ruvalcaba, además de las arqueras Gabriela Bayardo y Linda Ochoa.

Mediante un comunicado, el Comité Olímpico Mexicano informó que dejará de prestar los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas a partir del 31 de julio

Antes de esto, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, había mencionado que los atletas siguen recibiendo becas de la Conade pese al recorte.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, dijo: “De los dichos que han hecho algunos atletas de que no se les da apoyo, pues lamentablemente lo que no está en el plan no se va a poder apoyar, y por qué se hizo así, porque en antaño los atletas llegaban tocando la puerta de la dirección y se les daba lo que pedían”.

Con información de Notimex

TVR