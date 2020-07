Con sana distancia, reabren tianguis, mercados y bazares de la CDMX

Este jueves reabrieron tianguis, mercados sobre ruedas y bazares en la Ciudad de México. En el tianguis ubicado a un costado de la Plaza de Toros, los puestos se colocaron a sana distancia y la mayoría de los comerciantes usaron cubreboca y gel antibacterial.

Te recomendamos: López-Gatell atribuye crisis por COVID-19 al deterioro del sistema de salud

Estamos trabajando con un 30% de los comerciantes. La gente tiene el agua hasta el cuello, nos han dicho que no tienen ni para comer a veces”, afirmó Gustavo Román, representante del tianguis Plaza de Toros.

Este es un spray que mata virus y bacterias, y ya se va el cliente seguro y nosotros también. Les recomendamos guantes para tocar frutas y verduras, algunas personas tienen conciencia de hacerlo, otros sencillamente no se cuidan”, dijo la comerciante Enriqueta Gónzalez.

Otros se resistieron a seguir los protocolos sanitarios, pese a haber estado contagiados.

Mi esposo y mis 3 hijos caímos con COVID, fue terrible porque sin trabajo, comprar tanto medicamento. Mi esposo va a la Central de Abastos y él llegó y yo creo nos contagió a todos”, dijo la señora Matilde Martínez.

Y algunos clientes estuvieron como si nada.

Porque no creo en esa pandemia . No estoy resfriado, no tengo ningún síntoma”, dijo uno de los clientes.