Con recalentado virtual, familias mexicanas se reúnen en Año Nuevo

Este primero de enero de 2021, en muchas casas no hubo recalentado de la cena de fin de año, pero gracias a la tecnología, se pudo convivir, disfrutar y hasta antojar a la familia.

En medio de la emergencia sanitaria, muchas familias evitaron salir de casa.

“Este año lamentablemente no nos pudimos ver, pero, pues por que nos queremos mucho, no nos vemos”, lamentó Víctor Hugo Acosta, padre de familia.

Pero la familia Acosta Chávez en la Ciudad de México organizó un recalentado virtual.

“Espagueti, ensalada de manzana, lasaña y unos chipotles en vinagre que hizo su mamá.) Ya me dio hambre”, agregó la tía Rosa.

El reto a vencer para algunos adultos fue el uso de la tecnología, que presentó algunas fallas de audio. Pero con la ayuda de la familia, se lograron conectar.

“¿Y ahora qué hago? ¿Ahí me ven? Noooo, le tienes que apretar un botón que tiene una camarita como con unas flechitas”, se escuchaba en la conversación de la familia Acosta Chávez.

Tras varios minutos se conectó al recalentado virtual, la abuela Vicky desde León, Guanajuato.

La tía Rosa, quien se encuentra en Puebla, también dijo que todos están bien.

Y la Tía Sonia desde la Ciudad de México, se puso sentimental con el encuentro virtual.

Después todos se antojaron sus platillos. Vino el recalentado.

“Les vamos a enseñar lo que vamos a comer en el recalentado, una súper receta nueva, es de camarones con tocino y un quesito que está… no, no, no, quedó deliciosa”.